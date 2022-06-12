ИНТЕРВЬЮ | Главный редактор „Новой газеты. Европа“ Кирилл Мартынов: „Путин купил себе и своей стране билет в один конец“

Что произошло в России за 8 лет вашей работы в редакции „Новой газеты“? Было ли это стратегической подготовкой Путина к войне — чтобы вытеснить из страны иностранных журналистов и полностью избавиться от свободной прессы?

Мне кажется, что основная вещь, которая произошла в России — это в целом захват власти со стороны группы Владимира Путина.

В какой-то момент они решили, что должны править вечно. Что отдать власть — означает столкнуться с какими-то рисками для их семей и состояния. Наверное, в сознании Путина и его окружения возникли псевдоисториософские концепции о том, что никто, кроме них, не может „вести“ Россию куда-то вперед — как они это направление понимают. И я думаю, что они действительно в это верят. И вот эта совокупность клептократического и мистического по большому счету сознания привела к тому, что в какой-то момент времени они решили, что буквально все способы удержания власти стали для них допустимы.

Нынешняя война — это просто средство остаться у власти. Рос­сияне давно поняли, что не имеют никакого влияния на то, что происходит в их собственной стране. У них нет гражданских прав.