ИНТЕРВЬЮ | Главный редактор „Новой газеты. Европа“ Кирилл Мартынов: „Путин купил себе и своей стране билет в один конец“
Большинство россиян поддерживают войну из страха и конформизма, считает Кирилл Мартынов, один из самых уважаемых политических журналистов России, возглавивший издание „Новая газета. Европа“, которое с апреля работает в Риге. „Эта ситуация может консервироваться еще долго“, — прогнозирует он.
Что произошло в России за 8 лет вашей работы в редакции „Новой газеты“? Было ли это стратегической подготовкой Путина к войне — чтобы вытеснить из страны иностранных журналистов и полностью избавиться от свободной прессы?
Мне кажется, что основная вещь, которая произошла в России — это в целом захват власти со стороны группы Владимира Путина.
В какой-то момент они решили, что должны править вечно. Что отдать власть — означает столкнуться с какими-то рисками для их семей и состояния. Наверное, в сознании Путина и его окружения возникли псевдоисториософские концепции о том, что никто, кроме них, не может „вести“ Россию куда-то вперед — как они это направление понимают. И я думаю, что они действительно в это верят. И вот эта совокупность клептократического и мистического по большому счету сознания привела к тому, что в какой-то момент времени они решили, что буквально все способы удержания власти стали для них допустимы.