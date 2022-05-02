Ведущий Дмитрий Киселёв в телеэфире дважды "утопил" Великобританию

Кроме того, уничтожить королевство, по словам Киселёва, можно и с помощью морского робота-беспилотника "Посейдон". "Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации", – сообщил Киселёв в телеэфире.