Лавров о Зеленском: "у Гитлера тоже была еврейская кровь", "самые ярые антисемиты, как правило, евреи"

Лавров, следует из расшифровки на сайте российского МИД, ответил так: ”Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода”, как у нас говорят”.

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова ”непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой”, пишет Haaretz.

”Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя”, — сказал Лапид. ”Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа”, — подчеркнул он.

Израиль, заявил Лапид, ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.

Слова российского министра иностранных дел осудили и другие израильские политики и общественные организации, в том числе председатель мемориала Холокоста ”Яд ва-Шем” Дани Даян, указавший, что Лавров превратил ”жертв в преступников, выдвинув совершенно ложное утверждение о том, что Гитлер был еврейского происхождения”.

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