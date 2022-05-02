"Русское Радио" — самая популярная в Эстонии радиостанция на русском языке

Традиционно сегмент коммерческих радиостанций в измерении и сравнении своих достижений ориентируется на показатели охвата аудитории за неделю. За период с октябрь 2021 года по март 2022 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:

Русское Радио — 80 000

SKY Радио — 76 000

Народное Радио — 76 000

DFM — 63 000

Юмор FM — 54 000

Радио Волна — 27 000

1 мая ”Русское Радио” отмечает день рождения. Ему исполняется 24 года.

Среди более молодой аудитории позицию лидера сохраняет SKY Радио. SKY Радио отдают предпочтение 60 000 слушателей в неделю в возрасте от 20 до 55 лет.

Слушатели в возрасте от 20 до 55 лет продемонстрировали свои симпатии следующим образом:

SKY Радио — 60 000

DFM — 53 000

Народное Радио — 48 000

Русское Радио — 47 000

Юмор FM — 25 000

Радио Волна — 16 000

*Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 года.