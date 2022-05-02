"Русское Радио" — самая популярная в Эстонии радиостанция на русском языке(3)
Cогласно последнему исследованию фирмы Kantar Emor*, самой популярной коммерческой русскоязычной радиостанцией Эстонии является ”Русское Радио”, аудитория которого составляет 80 000 слушателей в неделю.
Традиционно сегмент коммерческих радиостанций в измерении и сравнении своих достижений ориентируется на показатели охвата аудитории за неделю. За период с октябрь 2021 года по март 2022 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:
Русское Радио — 80 000
SKY Радио — 76 000
Народное Радио — 76 000
DFM — 63 000
Юмор FM — 54 000
Радио Волна — 27 000
1 мая ”Русское Радио” отмечает день рождения. Ему исполняется 24 года.
Среди более молодой аудитории позицию лидера сохраняет SKY Радио. SKY Радио отдают предпочтение 60 000 слушателей в неделю в возрасте от 20 до 55 лет.
Слушатели в возрасте от 20 до 55 лет продемонстрировали свои симпатии следующим образом:
SKY Радио — 60 000
DFM — 53 000
Народное Радио — 48 000
Русское Радио — 47 000
Юмор FM — 25 000
Радио Волна — 16 000
*Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 года.