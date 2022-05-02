Тренер сборной Эстонии о крупном поражении: вечер, видимо, был не наш
Чемпионат мира по хоккею первого дивизиона в группе В закончился. Сборная Украины, одержав победу, набрала 7 очков и заняла третье место в группе. Сборная Эстонии (3 очка) заняла 4 место. Победителем группы и повышение в классе завоевала сборная Польши (11 очков), которая в последнем туре обыграла сборную Японии 2:0. Сборная Сербии вылетела во второй дивизион.
На трибунах было много болельщиков украинской сборной, создавало это дополнительное давление?
Стадион был заполнен максимум на четверть. Эстонских болельщиков было чуть меньше, чем украинских. В основном, это родные и близкие. Да и какого-то шума в поддержку команд на арене не ощущалось. Видимо, к концу напряжённого турнира устали не только игроки, но и болельщики.
Как можете описать происходящее на площадке?
Первый период был достаточно равный, один момент удалось реализовать сопернику, нам в завершении не повезло. Так же первая часть второго периода прошла в таком же ключе. Мы не смогли реализовать выход нашего нападающего на рандеву с украинским вратарём, а после простого наброса на наши ворота, шайба отскочила к сопернику. Далее у нас был выход 2 против одного, но бросок не был достаточно точным, а соперник в ответ реализовал наше удаление.
Были попытки как-то изменить ситуацию?
Конечно, мы хотели изменить ход игры и во втором перерыве заменили вратаря, чтобы влить свежую кровь, больше стало играть наше 4-ое звено, молодые ребята получили больше игрового времени. Но вечер, видимо, был не наш.
На сегодняшний результат игры повлияла игра против Сербии?
Возможно, сказалась напряжённая и самая важная игра против Сербии. Было потрачено много физических и, в основном, эмоциональных сил. Мы допускали простые ошибки в обороне, соперник нас наказывал. И в атаке не хватило боевого запала пробиться к воротам соперника.
Если взять весь турнир, чего сборной не хватало в первую очередь?
Сейчас мы можем кратко размышлять о том, что мы могли бы лучше сделать, как сыграть в каких то моментах в той или другой игре. Общий анализ нужно делать на холодную голову.
Но все же, если суммировать тяжелую подготовку и сам турнир?
У нас был напряжённый график, но эта работа, эта игра - это наша жизнь. Мы сами создаём такие условия для подготовки, работы, чтобы двигаться вперёд. Безусловно, напряжённый турнир, игры против сильных профессиональных соперников пойдут на пользу нашим игрокам, они приобретают бесценный опыт. В нашей команде были молодые игроки и те, кто впервые принимал участие в столь серьезном турнире. Мы верим, что наши ребята голодны до побед и хотят взять реванши за поражения. Нужно хорошо готовиться, играть в своих клубах.
Впереди у вас отдых, но в Финляндии стартует скоро главный чемпионат мира по хоккею, поедете смотреть?
Конечно, чемпионат мира всегда интересное событие. Мне в принципе и ездить то никуда не надо. В Тампере на новой арене пройдут интереснейшие баталии.
Еще от всей команды мы благодарим всех наших болельщиков. Кто в Эстонии болел у телевизора и тех, кто поддерживал команду здесь в Польше, на арене. Было приятно играть, зная, что за нас болеют.
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