Тренер сборной Эстонии о крупном поражении: вечер, видимо, был не наш

Чемпионат мира по хоккею первого дивизиона в группе В закончился. Сборная Украины, одержав победу, набрала 7 очков и заняла третье место в группе. Сборная Эстонии (3 очка) заняла 4 место. Победителем группы и повышение в классе завоевала сборная Польши (11 очков), которая в последнем туре обыграла сборную Японии 2:0. Сборная Сербии вылетела во второй дивизион.

На трибунах было много болельщиков украинской сборной, создавало это дополнительное давление?

Стадион был заполнен максимум на четверть. Эстонских болельщиков было чуть меньше, чем украинских. В основном, это родные и близкие. Да и какого-то шума в поддержку команд на арене не ощущалось. Видимо, к концу напряжённого турнира устали не только игроки, но и болельщики.

Как можете описать происходящее на площадке?

Первый период был достаточно равный, один момент удалось реализовать сопернику, нам в завершении не повезло. Так же первая часть второго периода прошла в таком же ключе. Мы не смогли реализовать выход нашего нападающего на рандеву с украинским вратарём, а после простого наброса на наши ворота, шайба отскочила к сопернику. Далее у нас был выход 2 против одного, но бросок не был достаточно точным, а соперник в ответ реализовал наше удаление.

Были попытки как-то изменить ситуацию?

Конечно, мы хотели изменить ход игры и во втором перерыве заменили вратаря, чтобы влить свежую кровь, больше стало играть наше 4-ое звено, молодые ребята получили больше игрового времени. Но вечер, видимо, был не наш.

На сегодняшний результат игры повлияла игра против Сербии?

Возможно, сказалась напряжённая и самая важная игра против Сербии. Было потрачено много физических и, в основном, эмоциональных сил. Мы допускали простые ошибки в обороне, соперник нас наказывал. И в атаке не хватило боевого запала пробиться к воротам соперника.

Если взять весь турнир, чего сборной не хватало в первую очередь?