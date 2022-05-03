В возрасте 80 лет скончался последний тренер единой Югославии

Во время карьеры футболиста, Осим оказался одним из немногих игроков соцлагеря, которым удалось поиграть в капиталистических странах. Так после сараевского "Железничара" он переехал в голландский "Зволсе Бойс", а потом перебрался во Францию, где играл до окончания своей карьеры за ”Страсбур”, ”Седан” и ”Валансьен”.

В составе национальной команды Ивица Осим провёл 16 матчей, в которых забил 8 мячей. Играл на Олимпиаде-1964 и чемпионате Европы-1968.

В бытность тренером возглавлял родной ”Железничар”, ”Партизан”, а также сборную Югославии, с которой дошел до 1/4 финала чемпионата мира в 1990 году и выиграл отборочный турнир к чемпионату Европы-1992, на который однако команда не поехала по политическим мотивам (заменившая Югославию Дания выиграла Евро). В 1992 году началась международная тренерская карьера Осима, в разные годы он возглавлял: греческий ”Панатинаикос”, австрийский ”Штурм”, японский ”ДЖЕФ Юнайтед” и сборную Японии, с которыми выигрывал национальные турниры.

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