ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (67-й день) | С завода "Азовсталь" эвакуировали гражданских, спикер палаты представителей Конгресса США побывала в Киеве

Украинская разведка обвинила Россию в подготовке провокации в Приднестровье. В качестве доказательства военные опубликовали фото первой полосы газеты " Приднестровье . Экстренный выпуск" от 2 мая 2022 года. В ней опубликовано "официальное обращение" жителей Приднестровья к Владимиру Путину , в котором они просят "привлечь вооруженные силы Приднестровья к действиям российской армии" из-за "многочисленных кровавых терактов". Для этого на территории РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев, пишет украинская разведка. "Такими действиями руководство РФ может подготовить новый плацдарм агрессии против Украины и фундамент для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы ", — заключает разведка Украины.

Позднее Старовойт рассказал, что обрушение железнодорожного моста на железной дороге Суджа-Сосновый Бор стало результатом диверсии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. "К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Поэтому заведено уголовное дело. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться", — сказал Старовойт.

Утром обрушились конструкции железнодорожного моста на железной дороге Суджа-Сосновый Бор. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, рассказывали власти региона. "Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП ", — написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Суджанский район Курской области граничит с Украиной.

Со своей стороны Нэнси Пелоси сказала, что Украина борется за свободу и США обязаны поддерживать Киев до тех пор, пока "битва не будет завершена". По словам спикера Палаты представителей, Украина сегодня является "границей свободы".

Зеленский назвал визит Пелоси сигналом "мощной поддержки" украинского народа и поблагодарил США за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Он наградил Пэлоси орденом княгини Ольги III степени за весомый личный вклад в укрепление украино-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Киев с необъявленным визитом для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный Telegram-канал Офиса украинского президента.

Главный редактор газеты ”Приднестровье” заявил, что опубликованный Главным управлением разведки Украины спецвыпуск от 2 мая — это фейк.

Власти Германии решили поддержать введение эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций, пишет Die Welt со ссылкой на информагентство dpa. По данным источника агентства, представители Германии во время последней на настоящий момент встречи представителей стран-членов ЕС в Брюсселе ясно высказались в поддержку запрета на импорт нефти из РФ.

Под Белгородом произошел взрыв, сообщил российский телеканал НТВ. На размещенных в его "Твиттере" фотографиях виден столб дыма. В соцсетях также появлялись множественные сообщения о том, что взрыв произошел в Стрелецком, это населенный пункт поблизости от Белгорода, сообщалось и о том, что там расположен склад боеприпасов.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на одном из объектов Минобороны. Пострадал один человек. "На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. <…> Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь". Через некоторое время глава региона заявил, что пожар на объекте Минобороны в Белгородской области потушен. Что это за объект и почему он загорелся, губернатор не уточнил.

Началась эвакуация гражданского населения с завода "Азовсталь", сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, первая группа из примерно 100 человек уже едет на подконтрольные Украине территории и завтра должна прибыть в Запорожье. Эвакуация идет при поддержке представителей миссии ООН, добавил Зеленский.

Городской совет Мариуполя в своем телеграм-канале также сообщил об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь". А вот эвакуацию гражданских лиц, которые находятся в других районах города, пришлось отложить на понедельник, 2 марта, сообщили чиновники. Как объяснили власти, эвакуацию решили перенести по соображениям безопасности. Жителей просят собираться в 8:00 утра рядом с торговым центром "Порт-Сити".

Из-за первомайских антивоенных акций в Петербурге задержали местную жительницу Анну Анисимову, которая приковала себя наручниками к ограде напротив телевизора с изображением Владимира Соловьева. Об этом пишет ”ОВД-Инфо” со ссылкой на мужа задержанной.

Всего 1 мая, по данным "ОВД-Инфо", в разных городах России из-за антивоенных акций были задержаны около 15 человек. Вот лишь некоторые из лозунгов, с которыми они выходили: ”Мир. Труд. Май”; ”Мир? Труд, Май”; ”Украине мир, России свободу, нет войне”; ”Пир во время чумы. А.С. Пушкин”.

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