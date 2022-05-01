В центре культуры "Линдакиви" состоится концерт ко Дню матери
8 мая в центре культуры "Линдакиви" состоится концерт ко Дню матери. Мероприятие бесплатное.
”Во времена пандемии все мероприятия либо отменялись, либо проходили в меньшем формате. Наша цель на данный момент вернуть в Ласнамяэ культурную жизнь и не отметить День матери мы не могли. Насладится мероприятием могут все, кто отмечает День матери. Я приглашаю всех желающих на концерт” — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Мероприятие пройдет в центре культуры ”Линдакиви” (улица Яана Коорти, 22). Концерт начнется в 14:00.
На концерте выступят кружки по интересам ”Линдакиви”, такие как вокально-эстрадная студия ”Кнопочки”, танцевальная студия ”Mission4”, клуб ”Тип-Топ”, творческий центр ”Аплаус”, ”TUTTI STUDIO” и вокальная студия ”Voice & Beauty”.