В центре культуры "Линдакиви" состоится концерт ко Дню матери

”Во времена пандемии все мероприятия либо отменялись, либо проходили в меньшем формате. Наша цель на данный момент вернуть в Ласнамяэ культурную жизнь и не отметить День матери мы не могли. Насладится мероприятием могут все, кто отмечает День матери. Я приглашаю всех желающих на концерт” — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.