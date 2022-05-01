Болезнь Паркинсона. Почему она наводит такой ужас?

Например, один из характерных симптомов — дрожь в руках. В отношении пожилых людей родственники часто списывают это на возраст, ведь с годами человек действительно становится медленнее, тело ему уже не там хорошо поддается, как в молодости, руки начинают дрожать. Но вполне вероятно, что таким образом вместе с естественными процессами старения проявляется болезнь Паркинсона.

Болезнь Паркинсона является одним из самых распространенных неврологических заболеваний — примерно 1-2 диагностированных случая на 1000 человек. После 65 лет это примерно 1% от всех людей. Эти данные показывают, что все-таки эта болезнь характерна для пожилых людей. Очень редко, в 5-10% случаях болезнь Паркинсона является наследственным заболеванием и может проявиться в более раннем возрасте.

Однако болезни Паркинсона сопутствует целый ряд так называемых немоторных симптомов, которые совсем не связаны с двигательными функциями. Большой проблемой, например, является нарушение автономной нервной системы, которая работает независимо от нашего желания: с ее помощью поддерживается нормальное кровяное давление, частота сердечных ритмов, дыхание, обмен веществ, деятельность эндокринных желез и многое другое, включая даже потоотделение. Поэтому при болезни Паркинсона, в дополнении к нарушениям двигательных функций, возникают серьезные сбои и в этих процессах.

В классическим понимании болезнь Паркинсона — это заболевание центральной нервной системы, основным проявлением которого является нарушение двигательных функций человека. "Это означает, что люди становятся более медленными, их лицо напоминает скорее маску, мимика замедляется и даже моргает человек уже очень редко. Развивается мышечная ригидность (окоченение) — повышенный тонус мышц, затрудняющий их подвижность. Конечности при их сгибании и разгибании застывают в приданном им положении", — рассказывает заведующая неврологическим центром Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Катрин Гросс-Паю.

По словам ее словам, болезнь Паркинсона как диагноз ставится пациенту в том случае, если врачи четко фиксируют определенные симптомы нарушения двигательных функций. Конечно же, проводится не одно обследование, чтобы исключить другие заболевания, по внешним признакам напоминающие болезнь Паркинсона, при которых точно также начинается замедление двигательных функций. Так, например, к этим болезням относится спортивный травматизм, о котором в последнее время говорят все больше. Исследование спортивного травматизма началось с наблюдения за боксерами. Оказалось, что после соревнований или в конце спортивного сезона в спинномозговой жидкости боксеров фиксируются определенные изменения, которые четко указывают на поражение нервных клеток головного мозга. "Сегодня медики точно знают, что у людей, занимающихся теми видами спорта, где больше всего травматизму подвержена именно голова, в возрасте около 50 лет начинают появляться проблемы именно с опорно-двигательным аппаратом. Называется это синдромом двигательных нарушений. К нему же позже добавляются и проблемы с психикой: ухудшается память и в значительной степени меняется эмоциональный фон — преобладает плохое настроение, возникает депрессия, появляются мысли о самоубийстве. Исследования показывают, что все эти возникающие изменения носят специфический характер и совсем не похожи на те, что мы видим в случае болезни Паркинсона", — рассказывает доктор.

Люди обращаются к врачу на разных этапах. Кто-то приходит с уже четко проявляющимися симптомами болезни, когда врач чуть ли не в дверях уже может поставить диагноз. Но есть и те, кто приходит за врачебной помощью в самом начале болезни, при проявлении самых первых симптомов. "Диагноз мы ставим в тех случаях, когда есть три основных симптома, характерных для болезни Паркинсона: замедленность движений, ригидность мышц и дрожь в руках. Стоит отметить, что последний симптом характерен и для многих других болезней, но при Паркинсоне обычно одна рука дрожит сильней другой, или же вообще дрожит только одна рука, или руки начинают дрожать только в обездвиженном положении, а если человек начинает чем-то заниматься, то дрожь пропадает", — рассказывает доктор Катрин Гросс-Паю.

Другая группа заболеваний, симптомы которых можно зачастую принять за болезнь Паркинсона — различные подвиды деменции. При них на первое место выходят не столько проблемы с памятью, как именно нарушения опорно-двигательного аппарата.

А есть ли лечение?



На сегодняшний момент раннее обнаружение болезни Паркинсона в значительной степени не меняет методов лечения. Поэтому, если человек придет к неврологу на поздней стадии, то в дальнейшей перспективе ничего в его жизни существенно не изменится. Да, он узнает, что с ним, начнется лечение, но точно не будет так, как в случае с другими болезнями, когда раннее обнаружение болезни существенно облегчает схему дальнейшего лечения. Например, при рассеянном склерозе лечение завит от стадии развития болезни.

”К сожалению, до сих пор не известно, почему у одного человека проявляется болезнь Паркинсона, а у другого нет. Есть, конечно, много, версий, кто больше предрасположен к заболеванию, но все же честнее констатировать тот факт, что никто точно не знает, что именно способствует возникновению болезни Паркинсона. Мы знаем, как она появляется, как протекает весь процесс, а вот что является триггером, почему конкретно возникает — не знаем. Мы лишь видим, как определенный белок, которого не должно быть в головном мозгу, движется от одной нервной клетки к другой и наносит поражение всей нервной системе. Есть гипотезы, что если мы сможем остановить движение этого белка, то сможем на очень ранней стадии предотвратить дальнейшее распространение болезни. Пока это не удается, но надежда точно есть", — говорит заведующая неврологическим центром Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Катрин Гросс-Паю.