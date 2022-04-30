ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (66-й день) | Ракетный удар по аэропорту Одессы. C "Азовстали" выходят мирные жители. Во Львов приехала Анджелина Джоли

- РИА Новости и ТАСС сообщили, что с территории завода "Азовсталь" вышли 25 человек, в том числе 6 детей. В селе Безыменное под Мариуполем эвакуированных ожидает колонна автобусов в сопровождении машин ООН и Красного Креста.

- Украинский Генштаб сообщил об освобождении трех сел под Харьковом.

- Продолжается подготовка российских войск к наступлению и выходу на административную границу Херсонской области. Российские военные сосредоточивают силы как на временно занятых территориях региона, так и в Белгородской области, в непосредственной близости от границы Украины.

- На линии фронта в Луганской и Донецкой областях бои идут практически везде.

- На фронте между Херсоном и Николаевом продолжаются бои, российские войска, по выражению украинского генштаба, ведут их "с целью улучшения своего тактического положения".

- По аэропорту Одессу нанесен ракетный удар. Повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта, и использовать ее теперь невозможно.

- По данным полиции Украины, вблизи Бучи найдено новое захоронение. Руки погибших людей связаны, на глазах — повязки.

- Украина вернула из плена 14 человек: 7 военных и 7 гражданских, в том числе беременную женщину.

- Папа Римский трижды, с начала войны, просил открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе. Все три раза Путин ему отказал.

- Украина обвиняет Россию в краже сотен тысяч тонн зерна с оккупированных ею украинских территорий.

- Евросоюз намерен предложить странам ввести полный запрет на российскую нефть к концу этого года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт. Кроме того, предполагается отключить ряд банков РФ, включая Сбербанк, от SWIFT, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Шестой пакет санкций будет обсуждаться на следующей неделе.

- Франция увеличит военную и гуманитарную помощь Украине.