Разделит ли Финляндия судьбу Польши и Болгарии? Что случится, если Россия перекроет газовый вентиль?

В среду российская компания ”Газпром” прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку эти страны не согласились совершать оплату в рублях. На этом же основании Россия может перекрыть газовый вентиль и для Финляндии: финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет.

"ЕС исходит из того, что предприятия стран-членов не перейдут на расчеты в рублях только потому, что Россия приказала", — заявил руководитель отдела энергетики министерства труда и экономического развития Рику Хуттунен.

В четверг некоторые европейские энергокомпании решили принять условия России и платить через ”Газпромбанк” с конвертацией по схеме двух счетов. Среди них оказалась и немецкая Uniper, большая часть которой принадлежит финской госкомпании Fortum.

Министр финского правительства Тютти Туппурайнен (СДП), отвечающая за управление госкомпаниями, заверила, что Gasum не будет платить России в рублях. В то же время про Uniper она сказала, что это вопрос договора между ним и ”Газпромом” и призвала немецкое правительство выразить свое мнение по вопросу оплаты газа.

А что с Финляндией?

Но что же будет, если Россия решит перекрыть поставки природного газа в Финляндию? Краткий ответ на этот вопрос заключается в том, что нехватка газа может стать ощутимой следующей зимой, если совместный с Эстонией проект плавучего терминала по приему сжиженного газа не будет претворен в жизнь.

Крупнейшими потребителями газа в Финляндии являются нефтеперерабатывающий завод Neste в Порвоо и предприятия лесной промышленности. По данным Ассоциации энергопромышленности, от поступающего по трубе газа в особенности зависят заводы в Южной Финляндии, Южной Карелии и Кюменлааксо.

"Довольно быстро придется свернуть деятельность заводов, если не будет достаточно природного газа, использующегося как топливо или сырье", — говорит специалист Ассоциации Хейкки Линдфорс.