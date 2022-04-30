Разделит ли Финляндия судьбу Польши и Болгарии? Что случится, если Россия перекроет газовый вентиль?
В среду российская компания ”Газпром” прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку эти страны не согласились совершать оплату в рублях. На этом же основании Россия может перекрыть газовый вентиль и для Финляндии: финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет.
"ЕС исходит из того, что предприятия стран-членов не перейдут на расчеты в рублях только потому, что Россия приказала", — заявил руководитель отдела энергетики министерства труда и экономического развития Рику Хуттунен.
В четверг некоторые европейские энергокомпании решили принять условия России и платить через ”Газпромбанк” с конвертацией по схеме двух счетов. Среди них оказалась и немецкая Uniper, большая часть которой принадлежит финской госкомпании Fortum.
Министр финского правительства Тютти Туппурайнен (СДП), отвечающая за управление госкомпаниями, заверила, что Gasum не будет платить России в рублях. В то же время про Uniper она сказала, что это вопрос договора между ним и ”Газпромом” и призвала немецкое правительство выразить свое мнение по вопросу оплаты газа.
А что с Финляндией?
Но что же будет, если Россия решит перекрыть поставки природного газа в Финляндию? Краткий ответ на этот вопрос заключается в том, что нехватка газа может стать ощутимой следующей зимой, если совместный с Эстонией проект плавучего терминала по приему сжиженного газа не будет претворен в жизнь.
Крупнейшими потребителями газа в Финляндии являются нефтеперерабатывающий завод Neste в Порвоо и предприятия лесной промышленности. По данным Ассоциации энергопромышленности, от поступающего по трубе газа в особенности зависят заводы в Южной Финляндии, Южной Карелии и Кюменлааксо.
"Довольно быстро придется свернуть деятельность заводов, если не будет достаточно природного газа, использующегося как топливо или сырье", — говорит специалист Ассоциации Хейкки Линдфорс.
В теплые месяцы потребности промышленности в газе можно обеспечить благодаря газопроводу Balticconnector между Эстонией и Финляндией. В холодное время года отсутствие российского газа посредством Balticconnector заместить не удастся, утверждает Рику Хуттунен.
Для этой цели Финляндия и Эстония хотят взять в аренду плавучий терминал для приема СПГ. Об этом намерении финское правительство сообщило в начале апреля.
Помимо промышленности, газ в некоторой мере используется в Финляндии для выработки электричества и отопления. В случае его нехватки, однако, энергетическая промышленность сможет переключиться на другие источники, чтобы газ достался другим отраслям.
В Ассоциации говорят, что к следующей зиме энергопредприятия готовятся закупать каменный уголь, древесное топливо и другие энергоресурсы. Доступность этих ресурсов хорошая, но за них придется платить пошлины на вредные выбросы — в первую очередь, за торф и уголь. В то же время для отопления домов в Финляндии газ практически не используется.
Рику Хуттунен из министерства труда говорит, что пока что трудно оценить последствия прекращения поставок газа в Польшу для Финляндии. Сейчас у стран Балтии с Финляндией совместный газовый рынок, но в ближайшее время он будет включен в общеевропейский, когда будет готов газопровод-интерконнектор GIPL между Литвой и Польшей.
По словам Хуттунена, у финского государства есть критический запас нефтепродуктов на пять месяцев. Промышленным предприятиям придется самим готовиться к возможным перебоям с поставками.