Delfi в Украине | "У меня еще по-божески, только окна повылетали, а вот у соседа..." Как живут люди в самой горячей точке Харькова

Ремонт служебного автотранспорта у линии фронта

На въезде в Северную Салтовку работают две автомастерские. Первая — совсем небольшая. Она осуществляет бесплатно ремонтные работы преимущественно для машин ВСУ и служебного транспорта. Эта категория автотранспорта в приоритете. Если есть время, то ремонтируют и частные машины, но уже платно. ”Скорая, военные, водоканал, коммунальные службы должны работать”, — поясняет Виктор, у которого брат служит в ВСУ.

”Деньги — это бумага”, — добавляет Юрий.

”Покушать есть что. Мы хотели записаться в тероборону, но нам сказали, что там пока людей хватает и что мы здесь нужнее. Ну, хорошо”, — говорит Виктор.

Примерно в километре еще одна автомастерская, практически выгоревшая. Уцелело лишь одно небольшое помещение. Механики говорят, что автомастерская подвергалась обстрелу два раза и показывают на коллегу, который в это время находился на работе. Это Андрей, он отмахивается, мол, что уж теперь.

Андрей не исключает, что удары по их мастерской наносились намеренно: ”Потому что практически все монтажи в округе разбиты”.

”Понимаете в чем дело, — вступает в разговор механик Сергей, — все передвижение — пожарники, скорая помощь, ВСУ, волонтеры, которые к нам приезжали, были в осколках. В пяти километрах от нас активные боевые действия. К нам приезжали машины спецслужб, в очереди стояло по 10-15 машин. Очевидно, что либо кто-то сдавал, либо они срисовали машины квадрокоптером. Но ничего страшного, на следующие же дни мы подключали свет и продолжали работать”.

”Страшно было, но работу надо делать”, — признается Андрей и добавляет, что в первые дни боевых действий принимали и гражданские машины, которые выезжали с детьми из горячих точек.

Апокалипсис на дорогах

Мы садимся в машину и направляемся в Северную Салтовку. При въезде видим разбитые жилые дома и складские помещения, изрешеченные машины, оборванные линии электропередач, на дороге кругом каменные осколки и части ракет. Просто апокалипсис.