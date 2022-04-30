Delfi в Украине | "У меня еще по-божески, только окна повылетали, а вот у соседа..." Как живут люди в самой горячей точке Харькова
Ремонт служебного автотранспорта у линии фронта
На въезде в Северную Салтовку работают две автомастерские. Первая — совсем небольшая. Она осуществляет бесплатно ремонтные работы преимущественно для машин ВСУ и служебного транспорта. Эта категория автотранспорта в приоритете. Если есть время, то ремонтируют и частные машины, но уже платно. ”Скорая, военные, водоканал, коммунальные службы должны работать”, — поясняет Виктор, у которого брат служит в ВСУ.
”Деньги — это бумага”, — добавляет Юрий.
”Покушать есть что. Мы хотели записаться в тероборону, но нам сказали, что там пока людей хватает и что мы здесь нужнее. Ну, хорошо”, — говорит Виктор.
Примерно в километре еще одна автомастерская, практически выгоревшая. Уцелело лишь одно небольшое помещение. Механики говорят, что автомастерская подвергалась обстрелу два раза и показывают на коллегу, который в это время находился на работе. Это Андрей, он отмахивается, мол, что уж теперь.
Андрей не исключает, что удары по их мастерской наносились намеренно: ”Потому что практически все монтажи в округе разбиты”.
”Понимаете в чем дело, — вступает в разговор механик Сергей, — все передвижение — пожарники, скорая помощь, ВСУ, волонтеры, которые к нам приезжали, были в осколках. В пяти километрах от нас активные боевые действия. К нам приезжали машины спецслужб, в очереди стояло по 10-15 машин. Очевидно, что либо кто-то сдавал, либо они срисовали машины квадрокоптером. Но ничего страшного, на следующие же дни мы подключали свет и продолжали работать”.
”Страшно было, но работу надо делать”, — признается Андрей и добавляет, что в первые дни боевых действий принимали и гражданские машины, которые выезжали с детьми из горячих точек.
Апокалипсис на дорогах
Мы садимся в машину и направляемся в Северную Салтовку. При въезде видим разбитые жилые дома и складские помещения, изрешеченные машины, оборванные линии электропередач, на дороге кругом каменные осколки и части ракет. Просто апокалипсис.
Направляемся на позицию, где еще недавно находились войска ВСУ. Постоянно слышим ”приходы”. Наш сопровождающий Шкиряный говорит, что здесь бомбят постоянно, удары не прекращаются. В округе нет никого, рядом стоящие разбомбленные высотки все пустые.
Шкиряный указывает на гору в 5 километрах. ”Вот там они стоят”, — говорит он.
⁃ Они нас видят?
⁃ Конечно, видят. Беспилотники летают постоянно.
Останавливаемся около храма в Северной Салтовке. Женщины совершают какие-то работы по хозяйству. ”Прихожане помогают организовывать порядок, на территории храма — чистота. Сейчас в храме проживают около 20 человек. Слава Богу за все”, — говорит отец Сергий.
Рядом с храмом частные дома. Некогда это был элитный район. Сейчас здесь разруха. Едва ли не каждому дому досталось по снаряду, а то и не по одному.
Прямые попадания в высотки
Шкиряный предлагает посмотреть на жилые высотки, которые мины поразили прямым попаданием. Подъезжаем к одному из таких домов, девятиэтажке. Из выбитых окон на одном из этажей доносится стук молотка.
Поднимаемся в эту квартиру, там двое мужчин заколачивают фанерой окна. ”У меня еще по-божески, окна повылетали, а у соседа там…”, — говорит хозяин квартиры Вячеслав и кивает в сторону другого мужчины.
Вячеслав затрудняется ответить, сможет ли когда-то сюда вернуться, но говорит, что надежда на это есть. ”Не знаю, после моего подъезда я не уверен”, — подхватывает его сосед. Соседа зовут Евгений, он соглашается показать свою квартиру. Пока поднимаемся по лестнице, он предупреждает: некоторые пролеты лучше проходить по одному, иначе ступени могут обвалиться.
”Сюда попало, — показывает он на свою квартиру, — и у меня две двери унесло”. В квартире разрушены некоторые стены. Мужчина показывают детскую комнату, куда залетел снаряд. Судя по траектории и разбитому шкафу, он пролетел прямо над детской кроваткой.
Следующие дома, к котором подъезжаем, находятся по адресу Бучмы, 40а и Бучмы, 40б. В первом произошло произошло разрушение несущей стены лестничной клетки. Здесь погибла пожилая женщина — жительница квартиры на 5-м этаже.
Подключили газ
И хоть дома не пригодны для проживания, 3-4 квартиры до сих пор остаются ”обитаемыми”. Встречаем на улице мужчину, он — следит за подачей газа. Еще в феврале после разрушения газ в квартиры не подавали. Мужчина поясняет, как только начинаются обстрелы, он отключает газ. Однако тепло в дома подать невозможно.
Игорь Михальченко живет во втором доме по адресу Бучмы, 40б. ”А мне некуда идти, я один остался”, — говорит он и признается, что страшно. ”А что делать?” — задает он встречный вопрос.
Он говорит, что в его квартире еще можно жить: разбиты окно и дверь. ”В феврале, когда это произошло, у меня в квартире было -20. Спал под четырьмя одеялами, в нескольких свитерах”, — рассказывает он.
По словам Игоря, здесь обстрелы до сих пор ведутся ежедневно. Еду привозят волонтеры.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.