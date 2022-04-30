Что за "вооружение" Германия продавала России в обход эмбарго

Основной объем немецкого военного экспорта в Россию, о котором сейчас пишут СМИ, приходится на 2015 год. Тогда Германия продала РФ два спасательных ледокола за 119 млн евро, следует из отчета министерства. Контракт был заключен еще в 2012 году, и оба судна были построены за три года. Это ледоколы "Берингов пролив" и "Мурман", предназначенные для спасательных операций, буксировки, поисковых работ и защиты окружающей среды при аварийных разливах нефти, говорится на сайте производителя Nordic Yards.

В Германии ежегодные отчеты об экспорте вооружения предоставляет Федеральное министерство экономики и защиты климата. DW изучила все отчеты, начиная с 2015 года, чтобы разобраться, что именно Германия продавала России.

Заголовки СМИ, посвященные продаже оружия, создавали впечатление, что Германия активно снабжала Кремль ракетами и танками. В случае ФРГ речь идет о поставках с 2015 года на 121 млн евро, отмечалось в The Telegraph. "Они отправляли Москве оборудование, в том числе бомбы, ракеты, снаряды и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки вооружений в Россию, введенное после аннексии Крыма в 2014 году", — писала газета. В марте похожее расследование обнародовал европейский онлайн-портал Investigate Europe. Сумма поставок там была указана почти такая же — 121,8 млн евро.

В середине апреля Европейская комиссия вместе с пятым пакетом санкций за российскую агрессию против Украины закрыла юридическую лазейку, позволявшую поставлять России вооружение и продукцию двойного назначения, несмотря на введенное в 2014 году эмбарго. О подобных поставках стало известно после серии журналистских расследований. В марте этого года Польша обратилась в Европарламент с официальной просьбой проверить эти данные. Активнее о поставках вооружения заговорили после апрельского расследования британского издания The Telegraph, в котором журналисты рассказали о поставках в Россию из Германии, Франции, Италии и Великобритании.

Оба судна имеют класс Icebreaker 6, то есть могут выполнять работы в морях при толщине льда до полутора метров. Они оснащены оборудованием для исследовательских работ на глубине до одного километра. "Берингов пролив" служит на Сахалине, а "Мурман" базируется в Мурманске.

Эта покупка проходила по военной категории A0009 — военно-морские суда, указано в правительственном отчете. Она вывела Россию на 12 место по объему военного заказа у Германии в 2015 году. Всего в 2015 году Германия выдала лицензий на поставку вооружения на 7,8 млрд евро, таким образом на Россию пришлось 1,5% экспорта. В выдаче других лицензий на поставки в РФ амуниции, военных машин, взрывчатки и военной электроники Германия отказала, сославшись на санкции. В 2016 году из общего объема военного экспорта в 6,8 млрд евро Германия выдала лицензии на продажу в Россию охотничьих винтовок на 30 тысяч евро для гражданского использования.

Топливо для миссии на Марс

В 2017 году Германия продала России ракетное топливо за 2,5 млн евро. Речь идет о гидразине — топливе для двигателей ракет и космических аппаратов. В 2014 году его поставки в Россию были разрешены только для реализации совместных с Европейским космическим агентством программ или для запусков европейских космических аппаратов. Именно для такой совместной миссии на Марс — ExoMars — в санкциях и было сделано исключение. После эмбарго Роскосмос, лишившись главного поставщика из Германии, начал производить гидразин самостоятельно.

Внедорожники для европейских дипломатов в России

В 2018 году Германия выдала лицензию на поставки в Россию "вездеходов с защитой" за 204 тысячи евро. Машины однако предназначались не для российских организаций, а для работы миссии ЕС в стране, но формально были отмечены как поставки в Россию. Такие машины чаще всего поставляются из Германии для перевозки сотрудников посольств и различных международных миссий по всему миру, говорится в отчете министерства экономики.