30.04.2022, 13:45
Папа Римский Франциск трижды просил Путина дать ему вывезти мирных людей из Мариуполя. Ему было отказано
ФОТО: Scanpix, REMO CASILLI
На заводе "Азовсталь" до сих пор находятся маленькие дети, женщины, пожилые люди и около 600 раненых военных. Глава римско-католической церкви Франциск неоднократно просил Владимира Путина разрешить их эвакуацию.
Как утверждает издание Il Messaggero, два раза папа Римский Франциск предлагал эвакуировать мариупольцев на территории, подконтрольные Украине. Для этого он хотел послать туда своего доверенного кардинала. Затем он предложил вывезти гражданских с завода ”Азовсталь”, который ежедневно обстреливается российскими войсками, на корабле под флагом Ватикана.
Все три раза Путин ему отказал — гарантировать безопасность этих коридоров Россия не захотела.