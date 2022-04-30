Папа Римский Франциск трижды просил Путина дать ему вывезти мирных людей из Мариуполя. Ему было отказано

Как утверждает издание Il Messaggero, два раза папа Римский Франциск предлагал эвакуировать мариупольцев на территории, подконтрольные Украине. Для этого он хотел послать туда своего доверенного кардинала. Затем он предложил вывезти гражданских с завода ”Азовсталь”, который ежедневно обстреливается российскими войсками, на корабле под флагом Ватикана.