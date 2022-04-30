Повторные приговоры. Как власти Беларуси борются с политзаключенными

Активистка из Бреста Полина Шарендо-Панасюк — первая в Беларуси женщина-политзаключенная, которую судили "за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждении" (ч. 2. ст. 411 УК). Муж активистки считает, что тех, кто, как и Полина, "не сдался и продолжает борьбу", белорусский режим не собирается выпускать на свободу.

"Человека судят за нарушения, за которые он уже отбыл наказание"

Полину Шарендо-Панасюк задержали в январе 2021 года. Силовики выломали дверь в ее квартиру, конфисковали ряд вещей, а саму женщину задержали и в наручниках отвезли в ИВС, позже перевели в СИЗО. Ее обвинили в насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК) — за то, что оставила царапину на одном из милиционеров, проводивших задержание; а также в оскорблении президента (ст. 368 УК) и представителя власти (ст. 369 УК). В июне активистке вынесли приговор — два года лишения свободы в колонии общего режима.

А 7 апреля 2022 года Шарендо-Панасюк судили уже во второй раз — в гомельской женской колонии, якобы за неповиновение администрации. К предыдущему сроку приговор добавил еще год колонии. На суд никто из родственников и друзей попасть не смог. Но, как передал адвокат, во время процесса женщина отказалась давать показания и заявила, что не признает законными ни суд, ни приговор.

"Сейчас на всех политзаключенных оказывается давление. Тех, кто не сдался и продолжает борьбу, режим просто не собирается выпускать на волю. Полина понимает, что пока существует эта власть, на свободу она, скорее всего, не выйдет. Сроки будут добавляться. Надо понимать, что ст. 411 не имеет аналогов мире. Человека судят фактически за те нарушения, за которые он уже отбыл наказание", — возмущается Андрей Шарендо, муж политзаключенной.