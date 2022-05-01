Лавров: Россия никому не угрожает ядерным оружием и не использует наемников

По его словам, Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО. Такое развитие событий повлекло бы за собой риски ядерной войны, а этого нельзя допустить, сказал министр.

Несмотря на то, что в пропагандистских программах российского телевидения тема ядерной войны звучит регулярно, Лавров утверждает, что муссировать эту тему любят западные страны, а Россия никому ядерным оружием не угрожает.

Журналисты "Аль-Арабия" спросили Лаврова о наемниках с Ближнего Востока, которые, как сообщалось ранее, воюют в Украине на стороне России.

"Россия никогда не использует наемников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы", — сказал глава МИД России.

Однако в марте Арабская служба Би-би-си в ходе собственного расследования пообщалась с сирийцами накануне их отъезда в Украину.

В интервью "Аль-Арабия" Лавров также обвинил Киев в том, что мирные переговоры застопорились из-за его непоследовательности и несамостоятельности от западных покровителей.

На вопрос о примерных сроках окончания "спецоперации" Лавров сказал, что она закончится только тогда, когда будут достигнуты ее цели.

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