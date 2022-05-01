Правда ли, что на популярной фотографии запечатлены лачуги в 200 км от Москвы?

Наибольшую популярность обрёл пост в Facebook, сделанный болгарским пользователем Йовчо Ковацалиевым 19 апреля и озаглавленный ”В 200 км к востоку от Москвы”. На фотографии мы видим ряд из старых деревянных домиков на сваях, как будто готовых рухнуть. Внизу, на краю обледеневшего водоёма, на верёвках сушится чёрное бельё — ещё один признак бедности. Этой публикацией на 29 апреля поделились около 30 000 пользователей соцсети.



Описание фотографии смутило некоторых читателей, ведь деревянные дома на сваях характерны скорее для Азии, хотя и в Европе ”избушки на курьих ножках” порой встречаются. Однако строения, которые попали в кадр, вполне могут оказаться пристройками с солидными фундаментами позади. Поэтому заранее ничего исключить нельзя.

Несложно обнаружить, что ещё одна волна популярности этой фотографии в русскоязычном сегменте Сети прошла летом 2019 года. Разошедшиеся пусть и не таким, но тоже солидным тиражом публикации с ней в Facebook, Twitter и на ряде других ресурсов (включая демотиваторы) украшала уже другая подпись: ”Посёлок Ленинское, Амурская область, октябрь 2018 года”. Проблема заключается в том, что в границах этого села нет никаких мало-мальски заметных водоёмов.

Первое же появление снимка в Сети датировано 10 октября 2005 года, когда его в интернет-сообществе фотолюбителей-путешественников TrekEarth разместил известный турецкий фотограф Иззет Керибар. Фотография называется ”Трущобы на реке Ханган” и имеет следующее описание: ”Трудно себе представить, как выглядел Сеул в послевоенные годы. Как я уже указывал в другом сообщении, в 1956-1957 годах я служил в Корее офицером турецкой бригады. Там царили разруха и ужасная нищета. Эти дома на берегу реки Ханган отражают безмерность нищеты и страдания людей. На дворе стоял декабрь 1956 года, очень холодный месяц, температура упала до -25 °С. Поэтому нет ничего удивительного в том, что под одним из домов замёрзла вода в канализации. Река Ханган тоже замёрзла, обратите внимание на снег и сохнущее бельё”.