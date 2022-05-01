Докопаемся до правды
01.05.2022, 14:25

Правда ли, что на популярной фотографии запечатлены лачуги в 200 км от Москвы?

 
Илья Бер
ФОТО: İzzet Keribar в сообществе TrekEarth
В апреле 2022 года соцсети обошла фотография длинной вереницы хибар на сваях, подпись под которой утверждала, что перед нами местность недалеко от Москвы. Мы проверили, действительно ли это так.

Наибольшую популярность обрёл пост в Facebook, сделанный болгарским пользователем Йовчо Ковацалиевым 19 апреля и озаглавленный ”В 200 км к востоку от Москвы”. На фотографии мы видим ряд из старых деревянных домиков на сваях, как будто готовых рухнуть. Внизу, на краю обледеневшего водоёма, на верёвках сушится чёрное бельё — ещё один признак бедности. Этой публикацией на 29 апреля поделились около 30 000 пользователей соцсети.

Описание фотографии смутило некоторых читателей, ведь деревянные дома на сваях характерны скорее для Азии, хотя и в Европе ”избушки на курьих ножках” порой встречаются. Однако строения, которые попали в кадр, вполне могут оказаться пристройками с солидными фундаментами позади. Поэтому заранее ничего исключить нельзя.

Несложно обнаружить, что ещё одна волна популярности этой фотографии в русскоязычном сегменте Сети прошла летом 2019 года. Разошедшиеся пусть и не таким, но тоже солидным тиражом публикации с ней в Facebook, Twitter и на ряде других ресурсов (включая демотиваторы) украшала уже другая подпись: ”Посёлок Ленинское, Амурская область, октябрь 2018 года”. Проблема заключается в том, что в границах этого села нет никаких мало-мальски заметных водоёмов.

Первое же появление снимка в Сети датировано 10 октября 2005 года, когда его в интернет-сообществе фотолюбителей-путешественников TrekEarth разместил известный турецкий фотограф Иззет Керибар. Фотография называется ”Трущобы на реке Ханган” и имеет следующее описание: ”Трудно себе представить, как выглядел Сеул в послевоенные годы. Как я уже указывал в другом сообщении, в 1956-1957 годах я служил в Корее офицером турецкой бригады. Там царили разруха и ужасная нищета. Эти дома на берегу реки Ханган отражают безмерность нищеты и страдания людей. На дворе стоял декабрь 1956 года, очень холодный месяц, температура упала до -25 °С. Поэтому нет ничего удивительного в том, что под одним из домов замёрзла вода в канализации. Река Ханган тоже замёрзла, обратите внимание на снег и сохнущее бельё”.

Керибар не совсем прав: на фото перед нами не Ханган (крупнейшая река Южной Кореи), а впадающий в один из её притоков ручей Чхонгечхон. Скромная водная артерия, пересекающая центр Сеула с запада на восток, после завершения Корейской войны (1950-1953) обросла лачугами, построенными иммигрантами из обедневших провинциальных городов.


Вскоре из-за сливаемых в ручей нечистот Чхонгечхон превратился в очаг антисанитарии, и только в следующем десятилетии городские власти приняли решение снести лачуги и переселить их обитателей. Ручей спрятали в бетонную трубу, а над ней возвели двухъярусную автомагистраль.


К 2000-м годам, когда стал очевиден экологический урон, наносимый центру города скоростной магистралью, власти пересмотрели своё решение и выпустили Чхонгечхон на волю. Сегодня это одна из главных достопримечательностей Сеула — 11-километровая зона отдыха с парками и уютными мостиками.

В этой живописной набережной сложно узнать трущобы старого Сеула, но именно здесь, а не в Амурской области и тем более не в окрестностях Москвы много десятилетий назад была сделана популярная в соцсетях фотография.

Итог: Вырвано из контекста.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии