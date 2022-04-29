У Анны Леванди и ее семьи — разные взгляды на войну в Украине: "Им просто промыли мозги"

"Сегодня я уже не могу похвастаться своими отношениями с семьей, у нас разные взгляды на войну в Украине", — сетует она. "Самое странное в этом то, что они образованные люди, но им просто промыли мозги".

"Одно дело, если бы они были простыми рабочими, на которых легко повлиять, но нет. Очень грустно, но я ничего не могу с этим сделать. Эта война — болезненный момент в нашей семье сейчас, и я не думаю, что я одна такая", — сказала Анна.

Полностью программу с участием Леванди на эстонском языке, можно посмотреть здесь.

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