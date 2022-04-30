Правда ли, что актёр Константин Хабенский публично поддержал Украину?
Вот какой текст гуляет по многим интернет-ресурсам за подписью Константина Хабенского:
”Стоило мне заговорить об Украине, как сразу посыпалась критика и оскорбления в мой адрес. Друзья, остановитесь, пока не поздно! Да, я за Украину, и я не вижу тут ничего плохого! Друзья, раз вы так негативно относитесь ко мне и ко всем новостям — в ближайшее время удалю все аккаунты! Общайтесь с другими звёздами России — например с Сергеем Безруковым, Тиной Канделаки и т. д. Желаю всем счастья и благополучия, всем, кто любит меня, и тем, кто не любит меня, тоже!”
Сделанная 19 марта публикация пользовательницы Натальи Супрунец с этим текстом вызвала около 14 000 репостов в Facebook. Были и другие довольно популярные публикации. Также новость у себя разместил новостной ресурс ”Днепровская панорама”.
Попытки найти указанное заявление Хабенского на более-менее солидных ресурсах (включая его личные аккаунты в соцсетях) обречены на неудачу. Единственное заметное заявление по ситуации в Украине актёр сделал 3 марта, и его разместили на официальной странице возглавляемого им МХТ имени Чехова в Facebook:
”Дорогие друзья!
Я никогда не участвовал в политике и в обсуждении политики, и сегодня я тоже не собираюсь этого делать. Сегодня любое мнение человека, высказавшегося за или против, вызывает бурю негатива в обществе. Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ.
В сегодняшних обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, мне и многим моим коллегам очень тяжело, психологически тяжело выходить на сцену и делать свою работу, но мы будем продолжать делать своё дело. Потому что театр — это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценности человеческой жизни.
С уважением,
Константин Хабенский”.
Как видим, в своём обращении Хабенский не только не принял какой-либо из позиций, но даже исключил случаи подобного своего поведения в прошлом.
О прошлом мы упомянули не просто так. Дело в том, что первые случаи появления в Сети рассматриваемого нами текста датируются аж мартом 2014 года, вскоре после начала событий в Крыму и Донбассе. 15 марта на одной из страниц во ”ВКонтакте” (k.habenskiy_official), подписанной именем Хабенского, сначала появилась запись, в которой он заявил: ”Друзья, все вы знаете, что происходит на Украине, и я хочу вам сказать только одно: я поддерживаю Украину и осуждаю политику Владимира Путина”. Публикация вызвала широкий резонанс и собрала почти 6000 лайков, несмотря на то что на профиль было подписано лишь 2600 человек. А ещё через два часа на странице появилась другая запись, также мгновенно разошедшаяся по пабликам:
Наконец, третья запись на странице представляла собой рассматриваемый нами текст про оскорбления. Сегодня, как и первые две, она недоступна.
Тем не менее все три записи разошлись не только по соцсетям, но и по популярным СМИ, в том числе их процитировали известный журналист Дмитрий Гордон и литовское издание Delfi. И это притом, что ещё в декабре 2013 года актёр заявлял, что не пользуется социальными сетями и единственное окно его общения с поклонниками — страничка Благотворительного фонда Константина Хабенского.
На следующий день, 16 марта, у людей начал возникать резонный вопрос: аутентична ли страница, на которой появились скандальные записи? Несмотря на то что среди подписчиков Twitter-аккаунта, привязанного к странице, были и известные люди (например, ведущий Иван Кудрявцев), страница оказалась включённой в целую сеть профилей с ненастоящими галочками верификации. Среди коллег лже-Хабенского оказались мнимые аккаунты Екатерины Гусевой, Михаила Пореченкова, Владимира Вдовиченкова, Елизаветы Боярской, Марии Шукшиной и ещё нескольких десятков актёров и музыкантов. В разговоре с изданием TJournal тогдашний пресс-секретарь ”ВКонтакте” Георгий Лобушкин подтвердил, что среди верифицированных страниц социальной сети Константина Хабенского нет. В тот же день сам Хабенский в интервью Life News заявил, что не имеет никакого отношения к приписываемым ему заявлениям о несогласии с позицией России по крымскому вопросу.
17 марта 2014 года во ”ВКонтакте” был зарегистрирован ещё один аккаунт некоего Константина Хабенского, где на следующий день появилась запись: ”Я раньше никогда не пользовался социальными сетями, не имея в этом ни потребности, ни необходимости. Но, к сожалению, некоторые люди считают возможным регистрировать страницы под моим именем и пользоваться этим в своих личных или коммерческих целях.
Мне никогда не была интересна мотивация этих людей, и я старался игнорировать их действия. Но с некоторых пор владельцы "моих" страниц стали злоупотреблять доверием подписчиков, которые думали, что это действительно пишу я. Эти люди стали публиковать от моего имени "личную информацию", просьбы о пожертвованиях, не имеющие отношения к моему благотворительному фонду, и даже политические заявления. Некоторые СМИ стали перепечатывать эти сообщения как информацию, полученную от меня.
Я хотел бы, чтобы за мной оставили право говорить или не говорить о тех или иных вещах лично, а не выдавали чьи-то измышления за мои высказывания. Поэтому я решил всё-таки зарегистрировать свои официальные страницы в социальных сетях.
Я много работаю и всё так же предпочитаю личное общение общению в интернете, поэтому здесь не будет никакой личной информации. Но именно эта страница будет единственной официальной "ВКонтакте". Любая другая страница от моего имени является подлогом, и я советую не доверять информации, которую там пишут.
Искренне ваш, Константин Хабенский”.
Кто-то может засомневаться: а вдруг и это опровержение сделано с фейковой страницы? Однако здесь сомневаться не приходится, поскольку на эту страничку сослалась та самая вышеупомянутая ВК-группа Благотворительного фонда Константина Хабенского. В том же марте обе страницы были официально верифицированы со стороны социальной сети ”ВКонтакте”.
Таким образом, нашумевшее заявление Константина Хабенского по поводу украинских событий — фейк, уходящий корнями в 2014 год.
Итог: Фейк.