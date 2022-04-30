Правда ли, что актёр Константин Хабенский публично поддержал Украину?

Вот какой текст гуляет по многим интернет-ресурсам за подписью Константина Хабенского:

”Стоило мне заговорить об Украине, как сразу посыпалась критика и оскорбления в мой адрес. Друзья, остановитесь, пока не поздно! Да, я за Украину, и я не вижу тут ничего плохого! Друзья, раз вы так негативно относитесь ко мне и ко всем новостям — в ближайшее время удалю все аккаунты! Общайтесь с другими звёздами России — например с Сергеем Безруковым, Тиной Канделаки и т. д. Желаю всем счастья и благополучия, всем, кто любит меня, и тем, кто не любит меня, тоже!”

Сделанная 19 марта публикация пользовательницы Натальи Супрунец с этим текстом вызвала около 14 000 репостов в Facebook. Были и другие довольно популярные публикации. Также новость у себя разместил новостной ресурс ”Днепровская панорама”.



Попытки найти указанное заявление Хабенского на более-менее солидных ресурсах (включая его личные аккаунты в соцсетях) обречены на неудачу. Единственное заметное заявление по ситуации в Украине актёр сделал 3 марта, и его разместили на официальной странице возглавляемого им МХТ имени Чехова в Facebook:

”Дорогие друзья!

Я никогда не участвовал в политике и в обсуждении политики, и сегодня я тоже не собираюсь этого делать. Сегодня любое мнение человека, высказавшегося за или против, вызывает бурю негатива в обществе. Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ.

В сегодняшних обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, мне и многим моим коллегам очень тяжело, психологически тяжело выходить на сцену и делать свою работу, но мы будем продолжать делать своё дело. Потому что театр — это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценности человеческой жизни.

С уважением,

Константин Хабенский”.

Как видим, в своём обращении Хабенский не только не принял какой-либо из позиций, но даже исключил случаи подобного своего поведения в прошлом.