Колонка RusDelfi | Виноваты ли родители в скверных поступках взрослых детей?

Объясню, почему я против обвинения родителей в любом контексте, если речь идет об их взрослых детях. Пока дети маленькие, за них отвечают родители. Пока дети маленькие, мне крайне жаль тех из них, над кем совершают насилие, кого не любят, не защищают, не лелеют, с кем не считаются как с личностями, кого оставляют в беззащитном состоянии. Здесь все понятно, важно максимально помочь.

Но все меняется, когда дети вырастают. Грубо говоря, начиная с 20 лет, ребенок больше не может оправдывать свое безобразное поведение воспитанием и несчастным детством/пьющими родителями/жестоким обращением.

Когда человек становится взрослым, у него появляется выбор: менять свою жизнь/не менять свою жизнь, нарушать закон/не нарушать закон, учиться/не учиться, делать карьеру/не делать карьеру.

Отговорки вроде "у меня детские травмы" меня больше не трогают. Точнее, я могу посочувствовать и посоветовать психотерапевта. Но зачастую эти травмы — просто прикрытие ничегонеделания для своего развития.

Я не призываю не испытывать сочувствие, я призываю не оправдывать поступки взрослых детей, обвиняя их родителей в плохом воспитании.

В данном случае, тема, конечно, тем щекотливее, поскольку Виктор Василев — центрист. А, как известно, именно центристы наиболее лояльно публично высказываются по поводу права русских Эстонии почтить память своих воевавших дедов, возложив цветы к подножию главного символа памяти павшим — Бронзовому солдату.

Однако еще более странно полагать, что политические взгляды отца непременно должны передаваться по наследству детям. Если посмотреть на нынешнюю реальность, то мы ясно видим, что общество сейчас разделилось на ”отцов” и ”детей” — и это не история про временную пропасть, это история про различия в гражданской позиции.