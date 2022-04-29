"Центр мерзотной либероты": почему Соловьев не любит Екатеринбург и его жителей?

Что вы думаете о высказывании Соловьева о Екатеринбурге и его жителях? (Соловьев во время эфира на своем канале "Соловьев Live" назвал Екатеринбург центром "мерзотной либероты")

После того, как Соловьев назвал свою книгу "Евангелие от Соловьева", можно уже всю дискуссию закрывать. Есть такое выражение — "сам от себя прется". Мне этот человек не интересен, он сам себе не принадлежит, это — говорящая голова. Ему сегодня скажут лаять на Екатеринбург — он будет лаять. Завтра ему будет велено Екатеринбург облизывать — он будет его облизывать. О чем мы говорим?

Вспомним то, как местные власти записали ему ответ (и бывший губернатор, и нынешний), а потом кремлевская информационная сетка начала их "мочить". Это какой-то искусственный конфликт? Или действительно произошел конфликт между региональными властями и пропагандистом?

Со стороны Соловьева это был очень грамотный, злой и техничный донос на первых лиц Свердловской области и Екатеринбурга в частности. Это был откровенный донос, где он говорит, что у вас тут не достаточно патриотизма. По сути — это публичный донос. И они, прикрывая себя, должны были что-то на этот донос ответить. Кто-то быстро сориентировался — в частности, Россель. Я смотрел его ответ, там чувствуется рука советских журналистов. Я примерно представляю, кто этот ответ писал. У Куйвашева так не получилось, но те, кто понимает — видят, что у него нет переживаний за город, не обида или досада, а желание просто прикрыть себя. Ну не будут чиновники другими! Они такие, какие есть. Они распознали для себя опасность, поэтому вышли в паблик, перестали стесняться в риторике. Что еще тут комментировать? Представьте себе, вот вас облаяла на улице болонка — и вы что, тоже за ней бегать будете?

А в городе, области как-то заметили вообще "лай" Соловьева? Что вообще думают жители?