Правда ли, что The Guardian опроверг причастность российских войск к убийствам мирных жителей в Буче?
24 апреля 2022 года издание The Guardian опубликовало результаты судмедэкспертизы тел, найденных в братских могилах в Буче. Многие восприняли эту публикацию как доказательство вины украинских войск в гибели мирных жителей. Мы проанализировали, действительно ли из статьи можно сделать подобные выводы.
Согласно заключению судмедэкспертов, десятки мирных жителей Бучи были убиты металлическими дротиками — флешеттами, выпущенными из танковых или полевых орудий. После этой публикации пророссийские СМИ, блогеры, пользователи Telegram-каналов и соцсетей заявили, что теперь якобы опровергнута украинская версия событий и доказана непричастность российской армии к массовым убийствам в Буче. Некоторые сочли это доказательство особо убедительным в связи с тем, что публикация появилась в ”печатном образе русофобской пропаганды” и, даже несмотря на антироссийскую риторику, ”ведущие мировые СМИ начинают аккуратно писать правду о трагедии в Буче”.
В этом разборе мы не анализируем, какая из сторон выпустила снаряды с флешеттами и кто виновен в массовых убийствах мирных жителей Бучи. Наша задача — проверить, справедливы ли выводы, сделанные из статьи The Guardian пророссийскими пользователями.
”Большая часть мирных в Буче погибли в результате артиллерийских обстрелов, осколками противопехотных снарядов” — Readovka
На самом деле в статье The Guardian не сказано, какая доля погибших была убита флешеттами. Там лишь написано ”десятки” и ”несколько”: ”Десятки мирных жителей, погибших во время российской оккупации украинского города Буча, были убиты крошечными металлическими стрелами из снарядов подобных тем, что использовала российская артиллерия”. Украинский судмедэксперт Владислав Пировский также сказал: ”Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин”. Заключение судмедэкспертов упоминает флешетты только в телах из братских могил. Что касается тел, найденных на улицах, частных земельных участках и в парках Бучи, Пировский говорит: ”Мы видим много изуродованных тел. У многих связанные за спиной руки и пулевые отверстия в затылке. Есть случаи и с автоматными пулевыми ранениями, с шестью-восьмью отверстиями в спине. Также было несколько тел с элементами кассетных бомб”. Если учесть, что, по предварительным данным, в Буче погибли сотни мирных жителей, публикация The Guardian касается только относительно небольшого количества тел, найденных в братских могилах.
”Большинство убитых погибли от артобстрелов” — Дмитрий Соколов-Митрич
Согласно заявлениям криминалистов и официальных лиц, 90% погибших получили пулевые, а не осколочные ранения.
”Украинская сторона не раз заявляла об артобстрелах города в тот момент, когда там находились солдаты РФ”, — Readovka
Удалось найти лишь одно официальное заявление Украины об обстреле колонны российских танков и бронетранспортёров в Буче 27 февраля 2022 года. По словам СМИ, украинцы нанесли удар турецкими беспилотниками ”Байрактар”. Согласно комментариям военных экспертов, снаряды с флешеттами могли быть запущены гаубицами Д-30, а не беспилотниками. Таким образом, даже признание в проведении обстрела российской колонны никак не указывает на причастность ВСУ к использованию снарядов с флешеттами.
Кроме того, артобстрел обычно провоцирует пожар поражённых объектов. Согласно спутниковой карте пожаров НАСА, в Буче были зафиксированы крупные возгорания, по времени и месту совпадающие с разгромом российской колонны: 27 февраля в районе улицы Вокзальная. С конца февраля и до конца марта в Буче было зарегистрировано лишь два пожара на северо-западной окраине города: 16 и 20 марта. Неизвестно, какая из сторон вызвала пожары, но в любом случае эти два инцидента не соответствуют утверждению, что ВСУ постоянно обстреливали Бучу во время оккупации города российскими войсками.
”Именно этот тип гаубиц использует снаряды ЗШ1, оснащённые поражающими элементами со стрелами (флешеттами). Данный тип снаряда запрещён конвенциями и в ВС РФ в составе штатного боекомплекта не применяется” — Readovka
По сообщениям очевидцев, российские артиллерийские войска, которые базировалась в селе Андреевка, при отходе оставили массу боеприпасов, в том числе неиспользованные снаряды ЗШ1.
”При внимательном подходе выясняется, что куда более вероятно, что осколки эти — из арсеналов ВСУ” — ”Майор и генерал”
Гаубица Д-30, из которой обычно запускается 122-миллиметровый снаряд 3Ш1 с флешеттами, стоит на вооружении и России, и Украины. Поэтому невозможно по виду флешетт определить, войскам какой страны они принадлежали.
”Если речь идёт об артиллерийских обстрелах, то это исключает любые версии, интерпретирующее события в Буче как преднамеренный геноцид мирных украинцев” — Readovka
Согласно выводам пророссийских каналов, находки The Guardian якобы опровергают заявления Владимира Зеленского о геноциде в Буче со стороны российских военных. Согласно определению ООН, под геноцидом понимается убийство или причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства, совершаемое с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. В определении не сказано, каким оружием должно совершаться уничтожение: огнестрельным или артиллерийским. В этом разборе мы не делаем выводов о возможном геноциде мирных жителей Бучи. Но нельзя подтвердить или опровергнуть случаи геноцида только на основании того, что жертвы погибли от артобстрелов. Кроме того, как мы уже писали ранее, сотни жителей Бучи стали жертвами преднамеренной стрельбы на поражение, а не случайных попаданий снарядов.
Выводы о непричастности российской армии к убийствам в Буче, якобы следующие из публикации The Guardian, противоречат оригинальному тексту статьи. Напротив, начиная с самого заголовка, издание утверждает, что десятки мирных жителей Бучи были убиты металлическими дротиками именно российской артиллерии. По словам ряда свидетелей, пишет The Guardian, российская артиллерия проводила обстрелы такими снарядами за несколько дней до ухода из Бучи в конце марта. Все остальные аргументы в пользу российских войск, якобы опубликованные ”ведущими мировыми СМИ”, — это лишь домыслы пропаганды.
Итог: Неправда.