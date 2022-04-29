Правда ли, что The Guardian опроверг причастность российских войск к убийствам мирных жителей в Буче?

Согласно заключению судмедэкспертов, десятки мирных жителей Бучи были убиты металлическими дротиками — флешеттами, выпущенными из танковых или полевых орудий. После этой публикации пророссийские СМИ , блогеры , пользователи Telegram-каналов и соцсетей заявили, что теперь якобы опровергнута украинская версия событий и доказана непричастность российской армии к массовым убийствам в Буче. Некоторые сочли это доказательство особо убедительным в связи с тем, что публикация появилась в ”печатном образе русофобской пропаганды” и, даже несмотря на антироссийскую риторику, ”ведущие мировые СМИ начинают аккуратно писать правду о трагедии в Буче”.

На самом деле в статье The Guardian не сказано, какая доля погибших была убита флешеттами. Там лишь написано ”десятки” и ”несколько”: ”Десятки мирных жителей, погибших во время российской оккупации украинского города Буча, были убиты крошечными металлическими стрелами из снарядов подобных тем, что использовала российская артиллерия”. Украинский судмедэксперт Владислав Пировский также сказал: ”Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин”. Заключение судмедэкспертов упоминает флешетты только в телах из братских могил. Что касается тел, найденных на улицах, частных земельных участках и в парках Бучи, Пировский говорит: ”Мы видим много изуродованных тел. У многих связанные за спиной руки и пулевые отверстия в затылке. Есть случаи и с автоматными пулевыми ранениями, с шестью-восьмью отверстиями в спине. Также было несколько тел с элементами кассетных бомб”. Если учесть, что, по предварительным данным, в Буче погибли сотни мирных жителей, публикация The Guardian касается только относительно небольшого количества тел, найденных в братских могилах.