Карпина признали лучшим тренером апреля в чемпионате России

Валерий Карпин был признан лучшим тренером апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале лиги. В апреле Карпин вместе с "Ростовом" набрал 12 очков в пяти матчах, обыграв "Крылья Советов" (1:0), " Локомотив " (4:1), тульский "Арсенал" (2:1) и "Спартак" (3:2) и уступив только "Нижнему Новгороду" (1:2). "Ростов" под руководством Карпина одержал в апреле четыре победы в пяти матчах, обыграв в том числе "Локомотив" и "Спартак".

В свой первый приход Карпин возглавлял "Ростов" с декабря 2017 по август 2021. В июле минувшего года Карпин ушел из "Ростова" и начал тренировать сборную России, но в марте 2022 года вернулся в клуб и стал совмещать посты. Это произошло после исключения национальной команды России из стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре.