В субботу в ласнамяэском парке Тондираба состоится инфодень для детей

”Безопасность дорожного движения по-прежнему актуальна, и участие в информационном дне позволит посетителям расширить и проверить свои знания в этой сфере. Прежде всего к участию в инфодне приглашаются дети и молодые участники дорожного движения”, — сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На мероприятии Транспортный департамент предоставит возможность попробовать управлять электросамокатом, а представители Ида-Харьюского отделения полиции и отдела профилактической работы расскажут, как безопасно передвигаться на велосипеде и использовать средства защиты. Также можно будет протестировать свои знания и практические навыки в области дорожного движения.

Муниципальная полиция ознакомит участников с дорожными знаками и предложит проиграть сценарий безопасного пересечения пешеходного перехода. На мероприятии будет присутствовать машина скорой помощи, где расскажут об оказании первой медицинской помощи.

Представители компании Velomarket расскажут о разных типах велосипедов, инструментах, смазках и других приспособлениях.

Иформационный день проводится управой Ласнамяэ совместно с Ида-Харьюским отделением полиции, отделом профилактической работы Транспортного департамента и Муниципальной полицией, скорой помощью и Velomarket OÜ.