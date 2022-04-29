Многие страны начали рекомендовать своим гражданам не ездить в Молдову

28 апреля такую рекомендацию выпустил МИД Израиля, который указал на ухудшение ситуации с безопасностью в регионе. Кроме того, заявило ведомство, ”возможности Министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля ограничены”.

С аналогичным призывом выступил МИД Германии, отметив, что ”ситуация с безопасностью в Приднестровье ухудшилась”.

Немедленно покинуть Приднестровье и не ездить в регион рекомендует канадский МИД. Министерство также призывает канадцев, находящихся в Молдавии, соблюдать максимальную осторожность ”в связи с последствиями вооруженного конфликта на Украине”.

Об опасности поездок в Приднестровье также предупредил Госдеп США. Ведомство заявило, что внимательно следит за ситуацией в регионе после нескольких взрывов. Власти США публиковали рекомендацию с призывом покинуть Приднестровье и не ездить в Молдавию еще 19 апреля.

МИД Болгарии 28 апреля рекомендовал своим гражданам покинуть Молдавию и воздержаться от поездок в страну на фоне ”усложняющейся обстановки”. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в ответ отметило, что речь идет о стандартном протоколе безопасности, в соответствии с которым действуют власти других государств. ”Предупреждение выпустили в связи с инцидентами в Приднестровье. Обновление предупреждений о поездках — это обычная практика”, — приводит NewsMaker заявление ведомства.

26 апреля в Приднестровье ввели красный уровень террористической угрозы. Это произошло после серии взрывов, которые власти назвали терактами: возле здания Министерства госбезопасности в Тирасполе (по данным властей, его обстреляли из гранатомета) и в поселке Маяк, где были выведены из строя две антенны центра, ретранслировавшего российское радио. Также нападению подверглась воинская часть в селе Парканы.