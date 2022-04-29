Авто
29.04.2022, 07:41

С воскресенья в Эстонии больше нельзя использовать зимнюю резину

 
Rehvivahetus
Rehvivahetus
Foto: Tanel Meos

В зимних дорожных условиях шипованную резину в Эстонии можно использовать до 1 мая.

Обычно зимнюю резину можно использовать в Эстонии с 15 октября по 31 марта, но в виде исключения сезонные шины можно использовать с 1 октября по 30 апреля, если этого требуют дорожные и погодные условия, напоминает rus.err.

В этом году Департамент транспорта продлил срок эксплуатации зимней резины в связи с дорожными условиями.

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