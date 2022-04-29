29.04.2022, 07:41
С воскресенья в Эстонии больше нельзя использовать зимнюю резину
Foto: Tanel Meos
В зимних дорожных условиях шипованную резину в Эстонии можно использовать до 1 мая.
Обычно зимнюю резину можно использовать в Эстонии с 15 октября по 31 марта, но в виде исключения сезонные шины можно использовать с 1 октября по 30 апреля, если этого требуют дорожные и погодные условия, напоминает rus.err.
В этом году Департамент транспорта продлил срок эксплуатации зимней резины в связи с дорожными условиями.