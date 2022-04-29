Конгресс США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины

За это решение проголосовали 417 членов нижней палаты американского конгресса, против — 10.

В начале апреля законопроект поддержала верхняя палата конгресса — Сенат, теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий представили законопроект о поставках Украине оружия по ленд-лизу в начале января — до начала российской военной операции, но на фоне предупреждения СМИ и западных политиков о том, что Россия готовится ко вторжению в соседнюю страну. Как отмечал один из авторов, сенатор Джон Корнин, принятие закона позволит Киеву получить военную технику для защиты гражданского населения по ускоренной процедуре.

Законопроект также подразумевает, что США смогут передать оборудование Украине сейчас, а страна-получатель возместит его стоимость позднее, отмечает Reuters.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил в своем Telegram, что после принятия закона американский лидер должен будет в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки. ”Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США”, — написал он.

По данным Пентагона, в течение двух месяцев Вашингтон выделил Киеву помощь в области безопасности на сумму около $3,4 млрд. 22 апреля администрация Байдена объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $800 млн, в который войдут тактические беспилотники, гаубицы и артиллерийские снаряды для них. Два дня спустя глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев, где на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещали выделить более $322 млн на оборону страны.