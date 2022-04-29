Помощник тренера сборной Эстонии по хоккею о результативном матче против Японии

Эстонская сборная в результативном матче уступила сборной Японии (7:5). Мнением после игры поделился легендарный в прошлом хоккеист, а ныне главный тренер молодежной сборной Эстонии и помощник тренера главной сборной Эстонии Александр Барков.

Довольны игрой, сделали работу над ошибками после первого поражения ?

Игра получилась результативная, много заброшенных шайб зрители увидели, но 7 пропущенный шайб - многовато. Мы, конечно, разочарованы поражением и количеством пропущенных голов. Сегодня сыграли лучше в атаке. Быстрые нападающие соперника создавали нам проблемы в обороне. Второй период прошел с нашим преимуществом. Выделялась первая пятерка, Рооба был в ударе, забросил 3 шайбы. Сегодня не плохо играла вторая пятерка.

При счете 4:1, были мысли о замене вратаря?

К вратарю претензий нет, нам нужно более дисциплинированно играть в обороне. Это задача на следующую игру.

Что сказали игрокам после первого периода?

В перерыве тренеры настроили ребят на правильные тактические действия.

Чего, по вашему мнению, не хватило в третьем периоде?

В третьем периоде сопернику удалось использовать одну нашу ошибку, а дальше японцы грамотно играли на удержание счета. И уже нам не хватило остроты в атаке.

Следующую игру сборная Эстонии проведет против Сербии 30.04 в 21:00, по эстонскому времени.

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