Гутерриш: ООН прорабатывает с Россией и Украиной эвакуацию из Мариуполя

”Президент [России Владимир] Путин согласился со мной в принципе, что мы при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста [начнем] эвакуацию мирных жителей на территорию, контролируемую украинскими властями. В настоящий момент мы работаем над деталями, их обсуждают в Москве Минобороны России и наши сотрудники”, — сказал он.

По словам Гутерриша, сотрудники ООН также находятся в контакте с украинскими властями, ”чтобы понять, можно ли создать ситуацию, когда никто не сможет обвинить другую сторону в том, что этого [эвакуации] не происходит”.

21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что российские военные контролируют Мариуполь, но более 2 тыс. украинских военных еще остаются на территории завода ”Азовсталь”. Путин от штурма предприятия отказался, приказав его блокировать.

Украинские власти заявляли, что на территории завода укрылись и мирные жители. В Минобороны России эти данные называли ”информационным вбросом”, но после встречи Путина и Шойгу объявили, что откроют гуманитарные коридоры с ”Азовстали”, если там ”реально находятся” гражданские.

Однако вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что между Киевом и Москвой нет договоренностей о гумкоридорах, и попросила Гутерриша стать гарантом эвакуации с ”Азовстали” и направить в гуманитарную колонну представителей ООН и Международного комитета Красного Креста. Этот вопрос Гутерриш поднял на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и Путиным в Москве 26 апреля, предложив создать контактную группу по гумкоридорам. Для координации эвакуации мирных жителей из Мариуполя в ООН сформировали специальную команду.

В свою очередь, Путин, комментируя слова Гутерриша о необходимости организовать эвакуацию из Мариуполя, заявил, что генсекретаря ”ввели в заблуждение” и гуманитарные коридоры, о которых было объявлено, действуют.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.