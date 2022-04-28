ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (64-й день) | Войска РФ атаковали военный госпиталь на заводе "Азовсталь". Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

- Бойцы "Азова" сообщили об обстреле полевого госпиталя на территории "Азовстали".

- Минобороны США: Россия продвигается в Донбассе "медленно и неравномерно".

- Президент США просит выделить еще $33 млрд помощи Украине.

- Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что начинается планирование операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе.

— Группа ”Интеррос” Владимира Потанина выкупила у семьи Олега Тинькова 35% акций TCS Group Holding. Ранее бизнесмен жестко раскритиковал вторжение в Украину. Банк ”Тинькофф ” вскоре после этого заявил, что откажется от ”именного” бренда.

— МИД Болгарии рекомендовал гражданам страны покинуть Молдавию из-за ”осложняющейся ситуации”.

— Немецкий бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине.

— В ДНР отменили парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая из-за угрозы обстрелов, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, слова которого приводит ”Интерфакс”.

— Херсонская область (под контролем РФ) с 1 мая начнет переходить на расчеты в рублях. Возможность проведения референдума сейчас не обсуждается, заявили в администрации региона, назначенной российской стороной

— Украина, по словам представителя офиса Зеленского, ”будет защищать себя в том числе ударами по складам и базам” России.

”Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает”, — написал Подоляк в твиттере.

Михаил Подоляк вечером 27 апреля предупредил, что объекты в приграничных районах России будут взрываться все чаще. ”Такая интенсивность конфликта будет точно отражаться в приграничных районах России. Там будут расти панические настроения, взрываться склады”, — говорил он.