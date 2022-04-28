ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (64-й день) | Войска РФ атаковали военный госпиталь на заводе "Азовсталь". Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине
Представляем вашему вниманию главные события уходящего дня в Украине и вокруг нее.
- Бойцы "Азова" сообщили об обстреле полевого госпиталя на территории "Азовстали".
- Президент США просит выделить еще $33 млрд помощи Украине.
- Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что начинается планирование операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе.
— Группа ”Интеррос” Владимира Потанина выкупила у семьи Олега Тинькова 35% акций TCS Group Holding. Ранее бизнесмен жестко раскритиковал вторжение в Украину. Банк ”Тинькофф ” вскоре после этого заявил, что откажется от ”именного” бренда.
— Немецкий бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине.
— В ДНР отменили парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая из-за угрозы обстрелов, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, слова которого приводит ”Интерфакс”.
— Херсонская область (под контролем РФ) с 1 мая начнет переходить на расчеты в рублях. Возможность проведения референдума сейчас не обсуждается, заявили в администрации региона, назначенной российской стороной
— Украина, по словам представителя офиса Зеленского, ”будет защищать себя в том числе ударами по складам и базам” России.
”Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает”, — написал Подоляк в твиттере.
Михаил Подоляк вечером 27 апреля предупредил, что объекты в приграничных районах России будут взрываться все чаще. ”Такая интенсивность конфликта будет точно отражаться в приграничных районах России. Там будут расти панические настроения, взрываться склады”, — говорил он.
— Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений Украине. Дмитрий Медведев предупредил, что такое ”печально заканчивается”.
— В Донецке, по заявлению самопровозглашенной ДНР, в результате обстрела ВСУ загорелись два рынка. Есть погибшие и раненые.
— Городской совет Мариуполя предупредил об опасности вспышки заболеваний в городе из-за антисанитарных условий, нехватки продовольствия и медикаментов.
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