За рубежом
28.04.2022, 18:47

C начала войны в Украине Россия поставила в ЕС топливо на 44 млрд евро

 
Gaasiprojektidesse investeerimine selleks, et inimkonna mõju kliimasüsteemile piirata, on sama mõttekas kui mitte millegi tegemine, kirjutab Henri Holtsmeier
Gaasiprojektidesse investeerimine selleks, et inimkonna mõju kliimasüsteemile piirata, on sama mõttekas kui mitte millegi tegemine, kirjutab Henri Holtsmeier
Foto: Taavi Arus

С начала войны России в Украине из РФ морским путем и по трубопроводам экспортировано топлива на сумму в 63 млрд евро. Это следует из анализа Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), обнародованного в среду, 27 апреля.

Крупнейшими импортерами в порядке убывания являются Германия (9,1 млрд евро), Италия (6,9 млрд евро), Китай (6,7 млрд евро), Нидерланды (5,6 млрд евро), Турция (4,1 млрд евро) и Франция (3,8 млрд евро), приводит цифры анализа DW.

В ЕС был поставлен 71% от общего объема сырья на сумму около 44 млрд евро.

Как указывают авторы исследования, поставки нефти в Евросоюз сократились на 20%, угля — на 40%, доставка сжиженного природного газа (СПГ) увеличилась на 20%. Закупка газа, доставляемого в ЕС по трубопроводам, выросла на 10%. Поставки нефти в государства, не входящие в ЕС, увеличились на 20%, при этом произошло существенное изменение пунктов назначения. Продажа угля и СПГ за пределы Евросоюза возросли на 30% и 80% соответственно.

Снижение объемов продаж компенсируется за счет роста цен

По данным CREA, Россия получает выгоду от энергозависимости Европы. Снижение объемов продаж компенсируется, в частности, за счет роста цен.

Кроме того, РФ активно пытается перенаправить грузы, которые теперь не предназначены европейским покупателям. Растет экспорт в Египет, Индию.

CREA рекомендует ЕС прекратить все закупки, чтобы усилить действие санкций и помочь положить конец "преступлениям, совершаемым российскими военными". Евросоюзу следует также остановить транзит и поставку российского ископаемого топлива третьим странам, считают эксперты. Наиболее эффективной будет скорейшая разработка плана замены российского топлива чистыми источниками энергии, внедрения мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения, убеждены в Центре.

Министр экономики ФРГ: Берлин снизил зависимость от российского газа

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 27 апреля заявил, что федеральное правительство Германии больше не считает Россию заслуживающим доверия партнером в свете прекращения поставок газа Болгарии и Польше. Позиция Москвы вновь показывает, что на Россию нельзя полагаться в долгосрочном плане, отметил он.

По словам министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека (Robert Habeck), ФРГ удалось существенно снизить зависимость от российского газа. В 2021 году показатель импорта составлял 55%, однако к настоящему моменту упал до 35 процентов.

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