Резолюция ПАСЕ: для суда над руководством России нужен спецтрибунал
Каждый, кто причастен к преступлениям против человечности, совершенным во время войны в Украине, и к возможному геноциду украинцев будет привлечен к ответственности согласно международному праву. Точно такая же участь должна постигнуть руководство Российской Федерации за совершения преступлений против мира. Об этом говорится в резолюции "Агрессия Российской Федерации против Украины: обеспечение ответственности за серьезные нарушения международного гуманитарного права и другие международные преступления", принятой единогласно в четверг, 28 апреля, в ходе весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
"Сообщения о зверствах российских военных продолжают поступать"
Продолжающаяся война, развязанная Россией против Украины, ведется с жесткостью, являющейся беспрецедентной в Европе со времен Второй мировой войны. "Использование тяжелого вооружения в густонаселенных районах стало причиной тысяч человеческих жертв, также продолжают поступать новые сообщения о зверствах против мирного населения, включая казни и сексуальное насилие, предположительно совершенные российскими военными на подконтрольных им территориях", — говорится в резолюции.
ПАСЕ призывает сделать все возможное для того, чтобы виновные в этих тяжких преступлениях не ушли от наказания. Для этого страны-члены Совета Европы должны поддержать прокурора Международного криминального суда (МКС) в "расследовании и судебном преследовании подозреваемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности и возможном геноциде". Ассамблея просит национальные правительства предоставлять в распоряжение следствия "любые имеющиеся у них доказательства, включая разведданные из открытых источников, спутниковые снимки и перехваченную коммуникацию".
Специальный трибунал с особыми полномочиями
Для того, чтобы возможная причастность политического и военного руководства России к совершению преступлений против мира была доказана, ПАСЕ призывает "группу стран-единомышленниц" при поддержке международных организаций "срочно создать специальный международный трибунал" с мандатом на расследование и судебное преследование виновных. Этот трибунал "должен обладать полномочиями на выдачу международного ордера на арест, не ограниченного иммунитетом главы государства или правительства".
ПАСЕ обратилась с просьбой к прокурору МКС "оперативно завершать расследование самых вопиющих преступлений", совершенных в ходе войны, развязанной Россией, "вынести обвинительные заключения и выдать ордер на арест предполагаемых преступников". Депутаты ассамблеи также попросили Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривать дела, причиной которых стала агрессия России против Украины, в приоритетном порядке, пишет DW.
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