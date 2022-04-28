Резолюция ПАСЕ: для суда над руководством России нужен спецтрибунал

"Сообщения о зверствах российских военных продолжают поступать"

Продолжающаяся война, развязанная Россией против Украины, ведется с жесткостью, являющейся беспрецедентной в Европе со времен Второй мировой войны. "Использование тяжелого вооружения в густонаселенных районах стало причиной тысяч человеческих жертв, также продолжают поступать новые сообщения о зверствах против мирного населения, включая казни и сексуальное насилие, предположительно совершенные российскими военными на подконтрольных им территориях", — говорится в резолюции.

ПАСЕ призывает сделать все возможное для того, чтобы виновные в этих тяжких преступлениях не ушли от наказания. Для этого страны-члены Совета Европы должны поддержать прокурора Международного криминального суда (МКС) в "расследовании и судебном преследовании подозреваемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности и возможном геноциде". Ассамблея просит национальные правительства предоставлять в распоряжение следствия "любые имеющиеся у них доказательства, включая разведданные из открытых источников, спутниковые снимки и перехваченную коммуникацию".

Специальный трибунал с особыми полномочиями

Для того, чтобы возможная причастность политического и военного руководства России к совершению преступлений против мира была доказана, ПАСЕ призывает "группу стран-единомышленниц" при поддержке международных организаций "срочно создать специальный международный трибунал" с мандатом на расследование и судебное преследование виновных. Этот трибунал "должен обладать полномочиями на выдачу международного ордера на арест, не ограниченного иммунитетом главы государства или правительства".