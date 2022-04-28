ВИДЕО | "Когда нация становится уязвимой, как правило, воцаряется фашизм" — почему случившаяся трагедия стала возможной?

Невзоров: Как ты думаешь, до запада дошло, что происходит? Или для него это по-прежнему это такая экзотическая забава двух славянских племен, которые делят между собой рецепт борща?

Чичваркин: У Бориса Джонсона очень личная позиция относительно Путина. Я предположу, что Путин его где-то очень сильно обману. Вот прям пообещал и сделал все наоборот.

Я думаю, что да, в итоге если не остановить, то прилетит и им. прилетит что-то очень вредное, опасное и страшное. Процесс принятия у запада уже идет. Но только у большого количества россиян этот процесс принятия еще впереди. И он будет тяжелым.

Невзоров: Я бы сравнил это с фашизмом, при том, что я абсолютно убежден, что у русских нет той патологии, которая делает их уязвимыми для фашизма. И это не вина народа, а его беда. Он заражен. и заразить можно любой вообще народ — вспомни просвещеннейших германцев. Фашизм их настиг, когда они были изъедены нищетой, желанием отыграться за Первую мировую, когда Германия была в жалком состоянии. Такая же история была с прекраснейшими итальянцами. Когда нация становится уязвимой, как правило, воцаряется фашизм. Особенно когда находится такой полудурок, который этот фашизм начинает сознательно распространять. <…> И религиозный фашизм ничуть не отличается от фашизма политического. Ведь в конце концов мы говорим об абсолютной доминанте неких представлений, с которыми все должны согласится или погибнуть. Вот что такое фашизм на самом деле.

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