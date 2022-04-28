ВИДЕО | "Когда нация становится уязвимой, как правило, воцаряется фашизм" — почему случившаяся трагедия стала возможной?
Евгений Чичваркин и Александр Невзоров обсудили текущую ситуацию в России и мире, реакцию запада и перспективы дальнейшего развития событий.
Невзоров: Как ты думаешь, до запада дошло, что происходит? Или для него это по-прежнему это такая экзотическая забава двух славянских племен, которые делят между собой рецепт борща?
Чичваркин: У Бориса Джонсона очень личная позиция относительно Путина. Я предположу, что Путин его где-то очень сильно обману. Вот прям пообещал и сделал все наоборот.
Я думаю, что да, в итоге если не остановить, то прилетит и им. прилетит что-то очень вредное, опасное и страшное. Процесс принятия у запада уже идет. Но только у большого количества россиян этот процесс принятия еще впереди. И он будет тяжелым.
Невзоров: Я бы сравнил это с фашизмом, при том, что я абсолютно убежден, что у русских нет той патологии, которая делает их уязвимыми для фашизма. И это не вина народа, а его беда. Он заражен. и заразить можно любой вообще народ — вспомни просвещеннейших германцев. Фашизм их настиг, когда они были изъедены нищетой, желанием отыграться за Первую мировую, когда Германия была в жалком состоянии. Такая же история была с прекраснейшими итальянцами. Когда нация становится уязвимой, как правило, воцаряется фашизм. Особенно когда находится такой полудурок, который этот фашизм начинает сознательно распространять. <…> И религиозный фашизм ничуть не отличается от фашизма политического. Ведь в конце концов мы говорим об абсолютной доминанте неких представлений, с которыми все должны согласится или погибнуть. Вот что такое фашизм на самом деле.
<…>
Чичваркин: когда первый раз высаживались в Чернобаевке, у меня возникло впечатление, что задача была — насписывать как можно больше потерь. На военных складах, где сейчас взрывы, разворовали технику и боеприпасы, продали их куда-то, возможно даже на Украину. Я не удивлюсь, потому что Чеченскую войну так и делали. И если склад склад находится у границы с Украиной, то гипотетически можно представить себе, что кто-то выпустил ракету или туда прилетел дрон, то до Уссурийска дрон долететь не может. Нужно было подсчитать, сколько чего осталось, а так как там 20 лет крали, то осталось совсем не то, что должно было остаться, и решили все взорвать.
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