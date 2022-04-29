Футбол
29.04.2022, 07:10

Известный футбольный агент опроверг слухи о своей смерти

 
Download HIG June 11, 2021, Torino, Italy: Mino Raiola sports agent during the italian football Serie A season 2020/2021 - Photo ReporterTorino / LiveMedia (Credit Image: Global Look Press/Keystone Press Agency)biance and People of italian football Serie A season 2020/2021
Download HIG June 11, 2021, Torino, Italy: Mino Raiola sports agent during the italian football Serie A season 2020/2021 - Photo ReporterTorino / LiveMedia (Credit Image: Global Look Press/Keystone Press Agency)biance and People of italian football Serie A season 2020/2021
ФОТО: Keystone Press Agency
Один из самых влиятельных футбольных агентов мира Мино Райола отреагировал на информацию о своей смерти.

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на информацию СМИ о своей смерти.

"Текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: я в бешенстве! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Кажется, я также способен воскрешаться", — написал Райола в своём "твиттере".

Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенёс операцию на них. Позже помощник агента сообщил, что Мино находится в плохом состоянии, но жив.

Райола представляет интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых такие звёзды, как голкипер "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты. В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в € 73,5 млн.

В 2020 году он был признан одним из самых известных и влиятельных футбольных агентов мира.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии