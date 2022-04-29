Известный футбольный агент опроверг слухи о своей смерти

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на информацию СМИ о своей смерти.

"Текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: я в бешенстве! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Кажется, я также способен воскрешаться", — написал Райола в своём "твиттере".





Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенёс операцию на них. Позже помощник агента сообщил, что Мино находится в плохом состоянии, но жив.

Райола представляет интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых такие звёзды, как голкипер "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты. В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в € 73,5 млн.

В 2020 году он был признан одним из самых известных и влиятельных футбольных агентов мира.

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