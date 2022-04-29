ВИДЕО | Новое решение: в Эстонии на заправках теперь можно расплачиваться по номеру автомобиля

Чтобы воспользоваться услугой оплаты по номерному знаку, необходимо загрузить мобильное приложение Easy Fuel, внести в него данные своей платежной карты и регистрационные номера автомобилей.

Когда вы подъезжаете на заправку, приложение определяет местоположение и номер вашего автомобиля с помощью камеры на заправочной колонке. "Эти данные сопоставляются, колонка разблокируется, вы заправляетесь и едете дальше. Услуга оплачивается автоматически", — говорит глава отдела топливных продаж Circle K Eesti Раймо Вахтрик.





Поскольку в приложение можно добавить несколько автомобильных номеров, вы можете заправить машину друга, супруги, ребенка, коллеги или любого другого человека. При условии, что на счете, привязанном к приложению, имеется достаточная сумма денег.

Вахтрик рассказал Forté, что впервые эту услугу опробовали в Швеции. В Эстонии ее запустили сегодня на всех станциях комплексного обслуживания Circle K после четырехмесячного испытательного периода.

По словам Вахтрика, пока что планов по распространению оплаты по номерным знакам на другие товары и услуги, предлагаемые на автозаправочных станциях Circle K, нет. Следовательно, оплачивать можно будет только топливо.





Платежи с помощью приложений уже давно используются на автозаправочных станциях Эстонии, но это — новый шаг в развитии данного решения. До сих пор автоматически по номеру автомобиля открывались только шлагбаумы на платных парковках.

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