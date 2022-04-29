Авто
29.04.2022, 08:56

ВИДЕО | Новое решение: в Эстонии на заправках теперь можно расплачиваться по номеру автомобиля

 
Ильмар Саабас
Ильмар Саабас ilmar.saabas@delfi.ee
Айвар Пау
Айвар Пау aivar.pau@ekspressmeedia.ee

В Эстонии с сегодняшнего дня можно оплачивать услуги по номеру автомобиля — эту услугу компания Circle K запустила на всех своих станциях комплексного обслуживания. Первый такой платеж был произведен сегодня в 11.15 на заправочной станции на улице Сипельга в Таллинне. Об этом пишет Forté.

Чтобы воспользоваться услугой оплаты по номерному знаку, необходимо загрузить мобильное приложение Easy Fuel, внести в него данные своей платежной карты и регистрационные номера автомобилей.

Когда вы подъезжаете на заправку, приложение определяет местоположение и номер вашего автомобиля с помощью камеры на заправочной колонке. "Эти данные сопоставляются, колонка разблокируется, вы заправляетесь и едете дальше. Услуга оплачивается автоматически", — говорит глава отдела топливных продаж Circle K Eesti Раймо Вахтрик.
Глава отдела топливных продаж Circle K Eesti Раймо Вахтрик показывает, как будет работать новое приложение.

Поскольку в приложение можно добавить несколько автомобильных номеров, вы можете заправить машину друга, супруги, ребенка, коллеги или любого другого человека. При условии, что на счете, привязанном к приложению, имеется достаточная сумма денег.

Вахтрик рассказал Forté, что впервые эту услугу опробовали в Швеции. В Эстонии ее запустили сегодня на всех станциях комплексного обслуживания Circle K после четырехмесячного испытательного периода.

По словам Вахтрика, пока что планов по распространению оплаты по номерным знакам на другие товары и услуги, предлагаемые на автозаправочных станциях Circle K, нет. Следовательно, оплачивать можно будет только топливо.
Глава отдела топливных продаж Circle K Eesti Раймо Вахтрик показывает, как будет работать новое приложение.

Платежи с помощью приложений уже давно используются на автозаправочных станциях Эстонии, но это — новый шаг в развитии данного решения. До сих пор автоматически по номеру автомобиля открывались только шлагбаумы на платных парковках.

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