ВИДЕО | "У Украины больше "нет тормозов" — чем обернется для российских военных наступление на Молдавию и насколько вероятен такой сценарий?

Есть ли вероятность того, что российские войска пойдут на Молдавию?

На Молдавию могут пойти, честно скажу. Мы вчера изучали этот вопрос — то ли российские войска оттуда собираются пойти на Украину, то ли на Кишинев. Вчера это было не понятно, но сегодня они разбомбили мост окончательно, похоже, через кусок Днестра, который отделяет Молдавию от Одессы. И получается, что им же самим стало неудобно наступать. Поэтому если они куда-то и пойдут, то на Кишинев. Но Майя Санду, президент Молдавии, заявила, что армии, которая могла бы оказать сопротивление, у Молдавии нет, это тоже, в общем-то, понятно. И если Россия туда пойдет, то идея будет в том, чтобы захватить Кишинев и завезти туда десантников. Но это очень непростая история. Да, у Молдавии не особенно сильная армия, но Украинские ПВО достают до аэропорта Кишинева очень просто.

Путину нужна некая "победа". Если не получилось с Украиной, то почему не попробовать с Приднестровьем, с Молдавией. Насколько такой сценарий вероятен?

Такой сценарий довольно вероятный, как один из рассматриваемых им сценариев. Журналист Невзоров еще два месяца назад сказал, что сейчас с Украиной ничего не получится, и очень быстро Россия переметнется на другую цель. Он не завершил одну маленькую победоносную войну, которая оказалась огромной кровопролитной, и начнет маленькую победоносную войну где-то еще. Невзоров называл Грузию, Латвию и Литву.

Но есть нюансы — эти сценарии были актуальны до того, как НАТО вписалось за всех. До того, как объявили, что НАТО будет воевать против России, если будет нападение на одну из стран НАТО. И Молдавию тоже уже не так просто захватить, потому что есть риск, что Молдавия попросит о помощи Румынию, она введет войска — это абсолютно реалистично. Да и за эти два месяца Россия столько уже всего совершила в Украине, что у Украины больше "нет тормозов". Если бы два месяца назад российский контингент пошел бы на Кишинев, то Украина бы стояла в стороне. А сегодня Украина безусловно будет стрелять по этому контингенту.