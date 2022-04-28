ВИДЕО | Кая Каллас о германо-российских отношениях: подключившись к газопроводу, попадаешь в зависимость

"Ситуация в ЕС такова, что в разных странах очень разная степень зависимости от российского газа. Возьмем, к примеру, Германию, которая построила газопровод с Россией. Мы постоянно подчеркивали, что, подключившись к газопроводу, попадаешь в зависимость от него. Наши предостережения никто не услышал", — говорит Каллас.

В зарубежных СМИ появлялась информация о том, что Германия планирует отказываться от российского газа в течение нескольких лет, то есть не сразу.

Венгрия сегодня тоже сделала свой выбор. Министр иностранных дел этой страны подтвердил CNN, что для оплаты нефти и газа государство будет использовать схему платежей, установленную Москвой. Согласно этой схеме, страна должна открыть два банковских счета в "Газпромбанке" — валютный и рублевый. Выручка от продажи выплачивается в иностранной валюте (долларах или евро), которую "Газпромбанк" затем конвертирует на рублевый счет. Эта схема, как утверждается, используется и в некоторых других странах.

Каллас признает, что единую линию в Европейском союзе проводить становится все труднее. Однако она отмечает, что в целом Венгрия поддерживает санкции, но риторически говорит об обратном.

Евросоюз также обсуждает возможность введения эмбарго на поставки российской нефти. Каллас говорит, что продажа нефти составляет большую часть бюджета России, поэтому от нее важно отказаться. "Хватит финансировать российскую военную машину. Мы работаем над этим, но это трудно", — признает она.

Каллас также говорит о том, что, по ее мнению, лучше быстро принять жесткие меры в отношении России, не мешкать. Однако, как известно, все идет не так. "В Европейском союзе все страны являются демократическими, и они руководствуются общественным мнением. Так уж сложилось, но 27 стран-участниц должны в конце концов прийти к соглашению, а это всегда компромисс".

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