”Мы спасли Киев”. Жители Демидова затопили свое село, чтобы остановить наступление российской армии

В результате в селе и окрестных полях образовалась трясина, которая затормозила продвижение российской армии к Киеву. Тем самым было выиграно время для подготовки обороны украинской столицы, пишет New York Times.

Демидов затопило уже на второй день войны, 25 февраля. Из 750 домовладений в селе под водой оказались около полусотни.

Спустя месяц после отступления российских военных жители все еще продолжают бороться с последствиями паводка, но не скрывают своей радости. ”Все все понимают и ничуть ни о чем не жалеют. Мы спасли Киев!” — сказала с гордостью корреспонденту NYT местная жительница, пенсионерка Антонина Костюченко.

Наводнение не только затруднило переправу российских бронетанковых колонн через реку Ирпень, но также фактически защитило Демидов во время оккупации. Хоть российские солдаты и патрулировали село, превратившееся в широкое мелководное озеро, оно так и не стало линией фронта, избежав участи других городов и сел к северу от Киева — Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля. За месяц оккупации в Демидове были убиты шесть человек, рассказал The New York Times глава села Александр Мельниченко.

С первых же дней войны украинцы эффективно выводили из строя собственную гражданскую инфраструктуру, чтобы помешать продвижению российской армии, обладающей превосходством в численности и вооружении. Украинские военные без колебаний бомбили автомобильные дороги, железнодорожные пути и даже взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гостомель, чтобы не допустить там высадку российского воздушного десанта. Военные эксперты считают, что такая тактика ”выжженной земли” сыграла важную роль в сдерживании российских войск и предотвращении захвата Киева.