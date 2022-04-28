Другие виды
28.04.2022, 13:56

Три гонщика погибли на ралли в Австралии

 
ФОТО: Scanpix/AP

В Австралии на ралли "Тарга Тасмания" скончались три гонщика, участвовавших в заездах. Две аварии, унесшие жизни спортсменов, произошли с разницей в сутки – 23 и 24 апреля.

Имена погибших 24 апреля остаются неизвестными. Однако по информации британского издания The Guardian, это пилот и штурман одного экипажа. А вот 23 числа погиб пилот Шэйн Нэвин. Ему было 68 лет. Его штурман остался в живых, получив травмы, пишет "Вести".

Отмечается, что фатальные аварии нынешнего ралли уже превысили прежние показатели смертности. Ранее за всю 26-летнюю историю данного ралли был зафиксирован один случай гибели участника. Это было в 2013 году.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии