Сборная Эстонии по хоккею проиграла Японии в результативном матче

Счет в матче открыли уже на четвертой минуте, Косуке Отсу вывел японцев вперед, уже через три минуты Вадим Васёнкин сравнивает счет в матче. Заброшенная шайба сборной Эстонии только разозлила Японию. Японские хоккеисты: Дзией Холлидей, Сигеки Хитосато и Тайга Ирикура довели счет до разгромного (4:1) в пользу Японии. В самой концовки первого периода Роберт Рооба делает счет 4:2 и сокращает отрыв.

В самом начале второго периода Роберт Рооба снова забивает и сокращает преимущество Японии до минимального. На этом голевая феерия не закончилась, Юсея Отсу снова удваивает преимущество Японии, но эстонские игроки не отстают и благодаря шайбе Сильвера Керна счет становиться (5:4). А под занавес третьего периода капитан команды Роберт Рооба оформляет хет-трик и сравнивает счет в матче (5:5).

В начале третьего периода шайбу забросил Юсиро Хирано, благодаря чему японцы снова вышли вперед, а спустя 10 минут Хирано забивает вторую шайбу и удваивает преимущество Японии.

До матча

Сборная Японии начала чемпионат мира с победы, разгромив сборную Сербии (8:0). Япония выводит на лед профессиональных игроков азиатской лиги, а многие клубы страны получили хоккейный опыт в Северной Америке. На протяжении многих лет Эстонии приходилось терпеть поражение от Японии (5:2,6:2) на чемпионатах мира, в 2018 году в Каунасе наша сборная была близка к победе, но проиграла 1:2 в овертайме.

Главная звезда японской сборной Хирано (26 лет) - один из самых ярких талантов Японии. В команде его опыт игры в АХЛ ставит его на другой уровень по сравнению со многими однокомандниками.

Сборная Эстонии свой стартовый поединок проиграла хозяевам турнира - сборной Польши (3:0). Начало игры получилось нервным, так как большинство игроков сборной прежде никогда не играли на чемпионатах мира. Дальше команде удалось успокоиться и удавалось много бросать по воротам, у сборной были хорошие моменты, которые, к сожалению, они не смогли реализовать, хорошую игру показал вратарь сборной Польши.

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