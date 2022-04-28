ООН готова поименно назвать почти 6 тыс. жертв военных преступлений в Украине

Как заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, жертвы и их родственники должны получить возмещение за нанесенный вред и пережитую ими трагедию.

По ее словам, на текущий момент ООН уже зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения, включая 2787 погибших и 3152 раненых.

"Реальные цифры намного выше, и мой офис работает над тем, чтобы установить их", — подчеркнула Бачелет, добавив, что большинство из этих людей стали жертвами применения оружия массового поражения в густонаселенных районах, будь то артиллерийские обстрелы, ракетные или бомбовые удары.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила по видеосвязи, что завела более 8 тыс. дел о нарушениях правил ведения боевых действий.

А прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан отметил, что 43 страны — рекордное число — подали заявления о нарушениях законов ведения войны в Украине.

"Закон одинаков для всех сторон конфликта, будь то Украина или Россия, и лица, действующие от имени государства или самостоятельно, имеют ясно определенные обязанности", — подчеркнул он, пообещав провести независимое расследование по каждому случаю.

Между тем, Россия продолжает обвинять в совершении преступлений Украину и называет МУС предвзятой и политизированной организацией.

Парламент Канады признал геноцидом действия России в Украине



Парламент Канады осудил Россию за ее действия в Украине, которые были охарактеризованы как геноцид.

Законодатели пришли к выводу, что имеются ясные и веские доказательства систематических и масштабных военных преступлений против человечности, совершенных российскими войсками.

21 апреля, войну России в Украине признали геноцидом парламенты Эстонии и Латвии.

Президенты Польши и США также осудили убийства мирных жителей российской армией, назвав их геноцидом, однако ряд других мировых лидеров, включая президента Франции, воздерживаются от такого определения.