"Мина пролетела над головой": истории белорусов, выживших в Гостомеле и Буче

"На десятый день войны ты уже понимаешь, когда стреляет танк или артиллерия, сколько длится автоматная очередь. Эти вещи запоминаются очень хорошо. 1 марта я стоял возле нашего подвала, когда над моей головой пролетела русская мина. Она упала в пяти метрах от меня", — рассказывает белорусский гражданский активист, фотограф Александр Сущевский. Из Беларуси, где, по словам Александра, за его деятельность на него было сфабриковано уголовное дело, он уехал в январе 2021 года. В Украине жил в Гостомеле — одном из пригородов Киева, оказавшемся под российской оккупацией в первые недели войны.

"Сосед вышел из подвала, и снайпер прострелил ему ногу"



Александр Сущевский признается, что до последнего не верил в возможность войны. "Когда мне позвонили и сказали, что началась война, я не понимал, что делать, из-за этого непонимания и шока был упущен момент для эвакуации, и мы смогли выбраться только 10 марта", — рассказывает белорус.

Александр говорит, что первые пару дней находился в квартире, потом пришлось спуститься в подвал. Четвертого марта российские военные полностью заняли жилой комплекс, в доме Александра устроили штаб-квартиру. В основном, в Гостомеле были контрактники, но встречались и солдаты-срочники. Сам Александр с ними не разговаривал, но слышал, что военные рассказывали соседям: "Они сказали, что пришли нас "освобождать", контрактники не скрывали, что воевали в других горячих точках. Это люди, которые не имеют никаких принципов, мне кажется, если бы им сказали напасть на Париж, они напали бы на Париж. Они были как с востока, так и с запада, как "кадыровцы", так и петербуржцы. Русские вырвали везде двери, они занимали и грабили наши квартиры, воровали еду и воду, у кого-то отнимали и зачем-то разбивали телефоны и ноутбуки".