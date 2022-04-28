Украинские фигуристы из США смогли в Таллинне встретиться с родными

В Instgram фигуристы подвели итоги своего сезона, который получился скомканным из-за коронавируса у Даниила и войны. Ребята не смогли сняться с юниорского чемпионата мира только потому, что их некем было заменить. И заняли там четвертое место, пишет Obozrevatel.com.

"24 февраля началась война в Украине. Мы оба из Днепра, как и наши семьи. Люди воспринимают горе по-разному, и в то время никто из нас не готов писать что-то в социальных сетях. Это очень тяжелое для нас время. Наши отцы, бабушки и дедушки до сих пор дома и находятся в опасности. Наши мамы уехали в другие страны", – рассказали фигуристы.

"Мы просто пытались преодолеть свое горе ради наших друзей и семьи. Мы официально не снялись с юниорского чемпионата мира, так как не было других пар, которые могли бы нас заменить. И за неделю до турнира решили вернуться на лед и сделать все возможное от нас", – решили спортсмены.

Фигуристы отмечают, что хотя и не получили запланированную стипендию, они в восторге от того, что смогли выиграть малую медаль в короткой программе и в итоге стали четвертыми в мире. А также смогли повидаться с родными.

Даниил через Таллинн сумел добраться до места, где селят беженцев, и увиделся со своей семьей. Мама Насти смогла приехать в Эстонию из Польши.

"Это была очень эмоциональная неделя для всех нас. Мы молимся о прекращении войны в Украине и безопасности для всех, кто пострадал", – отметили фигуристы.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

