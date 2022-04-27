КОЛОНКА RusDelfi | Сделаем из Таллинна Страсбург!

Вы знаете, я сам не велосипедист. Но уже долгие годы слежу за полемикой по этому поводу. Потертая красная краска, конечно, дает повод позубоскалить. Сразу скажу — я за рулем. Я вижу тех, кто на велике. И знаете, мне страшно. Я поездил в свое время по безумному Лондону, с левосторонним движением.

Даже с этими красными дорожками организовано всё так, что я могу вас сбить. Я не говорю про психов, которые пересекают пешеходный переход не слезая с велосипеда. Я говорю о тех, кто едет по правилам. Но иногда вас не видно.

И тут у меня крик дущи к нашей мерии — давайте не красить дорожки в красный цвет, давайте полностью перестраивать городскую инфраструктуру. Где прекрасный проект главной улицы столицы? Заморожен.

Хотите делать современный западный город — делайте! Но это не про литры бессмысленно потраченной красной краски. Если хотите, я найду вам контакты в мэрии прекрасного Страсбурга. Где велосипедисты — это неотъемлемая часть движения, где организация городского пространства заставляет рыдать от зависти.

Давайте вместе сделаем это!