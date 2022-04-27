За рубежом
27.04.2022, 20:56

ФОТО | В Кельне показали Путина в тюремной робе

 
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul

На стене одного из домов в Кельне появился огромный плакат, изображающий Владимира Путина.

На стене одного из домов в Кельне появился огромный плакат, изображающий Владимира Путина в тюремной робе. На груди у него надпись "put in prison", которая переводится как “отправьте в тюрьму”, но в то же время созвучна с фамилией российского президента.

Причем тут шапочка из банана? Дело в том, что автор плаката - известный немецкий граффити-художник Томас Баумгертель. Его “фирменный знак” - это бананы, которые он рисует на стенах зданий по всему миру. В подобном стиле Баумгертель ранее изображал Трампа и Эрдогана.

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