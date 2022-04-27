ФОТО | В Кельне показали Путина в тюремной робе

На стене одного из домов в Кельне появился огромный плакат, изображающий Владимира Путина в тюремной робе. На груди у него надпись "put in prison", которая переводится как “отправьте в тюрьму”, но в то же время созвучна с фамилией российского президента.



Причем тут шапочка из банана? Дело в том, что автор плаката - известный немецкий граффити-художник Томас Баумгертель. Его “фирменный знак” - это бананы, которые он рисует на стенах зданий по всему миру. В подобном стиле Баумгертель ранее изображал Трампа и Эрдогана.

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