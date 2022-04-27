Финляндия отказалась платить за газ в рублях

”Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на платежи в рублях. Решение уже было принято в начале апреля”, — сказала Туппурайнен.

Министр выразила уверенность, что Москва намерена разделить европейские страны и установить над ними контроль. ”Это может быть расценено как шантаж со стороны России и часть [ее] геополитических амбиций”, — добавила она.

По словам Туппурайнен, решение правительства Финляндии уже передали энергетической компании Gasum, которая владеет контрактом на поставку газа из России.

”Компании несут ответственность за свои собственные операционные бизнес-решения. Ответственность не может быть передана кому-либо другому”, — подчеркнула Туппурайнен.

Министр добавила, что Финляндия стремится как можно скорее отказаться от импорта газа из России.

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