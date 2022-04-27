Спецэфир Delfi с Гарри Каспаровым: выигрывает Путин или выигрывает Украина и мы все

"Путин у власти — это продолжение войны. Остановиться он не может, потому что такова логика развития диктатуры. И любые надежды на то, что можно будет достичь какого-то мирного урегулирования в Украине, бессмысленны, потому что это не шахматная партия. Здесь нет ничьей", — говорит в развернутом интервью Delfi Гарри Каспаров,

"Полагаю, что надо прекратить думать, что у Путина в голове. Давайте сразу исходить из худшего. Имея дело с диктаторами, — которые у власти более 20 лет и у которых нет аллергии на кровь, у которых есть кредитная история, заполненная убийствами, массовыми убийствами, военными преступлениями, геноцидом, — надо перестать терять время на изучение их психологического состояния. Неважно, сумасшедший он или нет, это закоренелый убийца, располагающий огромным арсеналом средств уничтожения. Поэтому задача в этой войне должна быть только победа Украины, которая может привести к каким-то изменениям в России", — убежден Гарри Каспаров.

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