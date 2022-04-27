Молдова в шаге от войны? Четыре версии эскалации в Приднестровье и возможные последствия

Комментируя последние события в Приднестровье, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется избежать ситуации, когда ей придется вмешаться в урегулирование в регионе. Это заявление многие в Молдове восприняли, как неприкрытую демонстрацию истинных намерений Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может комментировать вопросы, связанные с военной кампанией, и никак не прояснил ситуацию. В Минобороны России на запрос Би-би-си ответили, что разбираются, но не опровергли заявления генерала Миннекаева.

Можно ли считать данное заявление изменением концепции российской военной кампании в Украине? Санкционированно ли оно Кремлем? Как это согласуется с ранее заявленными целями исключительно о "защите населения Донбасса"?

Должность автора столь серьезного заявления, а также место, где оно было сделано (на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области) вызвали много вопросов.

"Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", — заявил российский генерал.

Кто может стоять за событиями в Приднестровье? И что намерена делать Молдова ? Рассмотрим четыре самые обсуждаемые на данный момент версии.

"Цель этих инцидентов — создание предлогов для обострения ситуации в сфере безопасности в Приднестровском регионе, не контролируемом конституционными властями Молдовы", — говорится в заявлении правительственного Бюро по реинтеграции.

В течение 48 часов на территории Приднестровья произошла серия взрывов и обстрелов , в результате которых пострадало здание Министерства государственной безопасности (приднестровский орган, не имеющий отношения к структурам Молдовы) и выведены из строя вышки радиотелецентра, принадлежащего ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

По итогам экстренного заседания Совбеза Молдовы, во вторник президент страны Майя Санду заявила, что по имеющейся у властей информации в эскалации ситуации в Приднестровье задействованы силы самого Приднестровья.

Это уже произошло в самом Приднестровье, где на ближайшие 15 дней установлен наивысший "красный" уровень террористической угрозы, и властям пришлось отменить запланированный на 9 мая Парад Победы.

Однако теперь Кишинев может использовать эскалацию в Приднестровье как повод для отмены любых массовых мероприятий, говорят сторонники праздничных шествий.

"В связи со сложившейся в стране ситуацией, нам как никогда, независимо от политических взглядов, нужно объединиться и выступить с единой позицией", — говорит председатель Совета Игорь Тулянцев.

На среду в Кишиневе запланировано заседание Общественного совета "За свободную Родину!", на котором предполагается согласовать мероприятия, приуроченные к 9 Мая.

Они напоминают, что в настоящий момент на рассмотрении парламента находится предложение пропрезидентской партии "Действие и солидарность" запретить показ на любых ресурсах советских фильмов о Великой Отечественной войне.

Однако социалисты и коммунисты Молдовы, а также их русскоязычный электорат настаивают, что истинные цели правительства — полное вымарывание истории ВОВ и попытка лишить большую часть граждан их культурно-исторического наследия.

Санду подчеркнула, что запрет не имеет никакого отношения к символам войны 77-летней давности, а касается сегодняшних событий в Украине.

19 мая президент Майя Санду подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки "в контексте военной агрессии" России против Украины, а также демонстрацию символов "Z" и "V". Нарушения закона наказываются крупными штрафами.

Русскоязычная прослойка молдавского общества не исключает, что Молдова сама могла устроить провокацию, чтобы повысить уровень террористической угрозы в стране и на этом основании полностью запретить любые празднования 9 мая.



С началом войны в Украине вопрос притеснения русскоязычных граждан Молдовы снова стал активно муссироваться.

Российское посольство в Кишиневе заявило, что в стране участились случаи дискриминации на национальной, языковой, культурной, религиозной и иной основе, и призвало соплеменников в случае угрозы жизни и здоровью писать на электронную почту посольства, а адресе которой фигурирует сигнал бедствия — sos.moldova@mail.ru.

Все тот же генерал Рустам Миннекаев открытым текстом заявил, что продвижение российской армии к Приднестровью необходимо, так как там притесняется русскоязычное население. Каким образом в пророссийском анклаве притесняются русские, генерал не уточнил.

Молдова потребовала от российской стороны воздержаться от заявлений, ведущих к напряженности в обществе, назвав их необоснованными. Но в Кишиневе признают, что Приднестровье было и остается инструментом Москвы в решении геополитических вопросов региона.

После аннексии Крыма в 2014 году многие приднестровцы начали надеяться, что Россия вот-вот придет и за ними. На территории непризнанной республики расквартированы около 1500 российских военных, и, по мнению многих, они могут обеспечить беспрепятственный проход российских танков на территорию Молдовы.

По официальной версии Тирасполя, за нападениями в Приднестровье стоят украинские диверсанты. Их цель — втянуть Приднестровье в конфликт. Правда, глава региона Вадим Красносельский не объяснил, зачем, по его мнению, Украине это нужно.

"Тубусы РПГ-22 и РПГ-27, которые были обнаружены на месте обстрела здания МГБ, не находятся на вооружении Украины. Они есть на вооружении очень ограниченного числа стран, включая Россию, — говорит аналитик из Приднестровья Николай Кузьмин. — Могла ли Украина их раздобыть и таким образом подставить Россию, можно только гадать".