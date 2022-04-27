Еврокомиссия вышла с пакетом предложений по упрощению легальной миграции в ЕС

Пакет предложений на пресс-конференции в Брюсселе представили один из заместителей председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, сообщает DW.

"Легальная миграция — это беспроигрышная ситуация, приносящая пользу всем. Тем, кто хочет эмигрировать, она дает возможность улучшить их условия жизни и построить лучшую жизнь, предоставляя нашим экономикам в то же время больше квалифицированных работников", — отметил Схинас.

"С помощью этого пакета мы упрощаем процесс подачи заявок для проживания и работы в ЕС и усиления прав резидентов и членов их семей. Я уверена, что мы предлагаем надежный путь привлечения новых талантов в ЕС на сегодня и на завтра", — добавила Йоханссон.

Еврокомиссия предлагает изменить правила вида на жительство

В пакет вошли проекты изменения двух директив ЕС — о временном и постоянном виде на жительство.

Что касается временного вида на жительство, то Еврокомиссия предлагает разрешить подаваться на него не только с территории страны ЕС, где человек хочет работать, но также и из территории, где он живет. На рассмотрение заявления сейчас отводят четыре месяца. В Брюсселе предлагают включить в эти сроки выдачу визы, нужной для въезда в это государство ЕС, а также проведение проверки на рынке труда.

Сейчас граждане третьих стран со временным видом на жительство не могут менять работодателя. Еврокомиссия считает, что это ограничение следует отменить. А в случае потери работы, разрешение на проживание должно действовать еще три месяца, считают брюссельские чиновники.

Бессрочный вид на жительство можно получить после пяти лет проживания на территории ЕС — но только в одной и той же стране. Еврокомиссия предлагает считать этот срок и в случае, если человек переехал в другую страну объединения на протяжении этого периода. По мнению брюссельских чиновников, членам семей людей в ПМЖ следует упростить воссоединение семьи с предоставлением полного доступа к рынку труда.