Правда ли, что в желудке 100-летнего сома обнаружили останки нацистского офицера?



6 апреля Альфонс Бжозовски и Марек Зданович ловили рыбу в районе впадения реки Одры в реку Бубр, и улов их ошеломил: гигантский сом размером 12 футов (3,68 м) и весом 413 фунтов (187,5 кг).

Но их радость быстро переросла в недоумение, а затем в отвращение, когда животному вскрыли брюхо. Помимо большого количества недопереваренной рыбы, они нашли старинный металлический знак отличия времён нацистской Германии, а также десятки фрагментов человеческих костей.

Рыбаки сразу же обратились в полицию, сотрудники которой начали расследование, чтобы определить происхождение останков.

Экспертиза позволила властям установить, что кости принадлежат мужчине европеоидной расы в возрасте около 20 лет, который умер много десятилетий назад. В свою очередь, биологи, исследовавшие рыбу, подтвердили, что этому огромному экземпляру, вероятно, было от 90 до 110 лет, что делает его одним из старейших когда-либо найденных сомов.

Дальнейший анализ находок и костей показал, что они действительно были проглочены рыбой в 1940-х годах и что, скорее всего, это останки немецкого офицера СС, убитого во время оккупации Польши. Однако группа судмедэкспертов, проводившая исследование, не смогла определить, правда ли мужчина был убит сомом или он уже был мёртв, когда его съело животное.

”У нас есть только несколько фрагментов костей, а большая часть скелета отсутствует, — сказал доктор Патек Лойко. — У нас недостаточно оснований, чтобы определить причину смерти, но мы почти уверены, что кости принадлежат немецкому офицеру СС. Найдена эсэсовская кокарда в виде орла, а также две пуговицы и запонка от той же формы. К сожалению, видимо, за прошедшие годы многие кости и артефакты рыба исторгла из себя естественным путём, а ДНК в костях была повреждена желудочным соком, поэтому формальная идентификация на данный момент невозможна”.