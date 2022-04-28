Правда ли, что в желудке 100-летнего сома обнаружили останки нацистского офицера?
Если верить публикациям в интернете, то дело было в польском городе Кросно-Оджаньске. Там двое мужчин якобы поймали сома весом под 200 кг и размером около 4 м, в чреве которого нашли человеческие кости и металлический значок с нацистской символикой. Согласно проведённой экспертизе, останки принадлежат солдату, который служил на стороне Германии во Второй мировой войне. Сому же якобы было примерно 100 лет.
Подобные заметки в СМИ появились ещё в апреле 2015 года. Например, они до сих пор опубликованы на сайтах телеканалов ”Звезда” и ”Рен-ТВ”, в ”Петербургском дневнике” - официальном издании правительства Санкт-Петербурга, в РИА ”Новости Крым”, а также на портале ”Чеченинфо”. Но больше всего история разошлась по соцсетям, где количество записей на эту тему исчисляется как минимум несколькими сотнями вплоть до 2022 года. Например, есть посты в Twitter-аккаунте #MDK за 20 апреля 2015 года и в крошечном сообществе во ”ВКонтакте” за 9 января 2022 года. Кроме того, во ”ВКонтакте” широко распространено видео с этим сюжетом и замазанным логотипом телеканала ТВ-3. Так, в паблике ”Книга рекордов (+Факты)” оно собрало более 5300 лайков и 256 000 просмотров. Ролик есть и в группах ”ИГГС Охота, рыбалка, грибы Удмуртия” и Best Video, но там результаты поскромнее: 19 000 и 71 000 просмотров соответственно.
В некоторых СМИ и постах сослались на сайт World News Daily Report (WNDR), где новость вышла ещё 10 апреля 2015 года. Там материал сопровождают три фото: на первом запечатлена туша рыбы и рыбак, держащий её хвостовой плавник, на втором — металлический значок в виде герба нацистской Германии, а на третьем — фрагменты человеческого скелета. В подписях указано, что значок из брюха оказался немецкой кокардой СС в виде орла времён нацистской Германии и что обычно её носили на парадной фуражке. Под снимком человеческих останков написано, что нашли более десятка полупереваренных костных фрагментов и что в основном это части человеческой шеи и черепа.
Ниже приводим наш перевод основной части статьи:
6 апреля Альфонс Бжозовски и Марек Зданович ловили рыбу в районе впадения реки Одры в реку Бубр, и улов их ошеломил: гигантский сом размером 12 футов (3,68 м) и весом 413 фунтов (187,5 кг).
Но их радость быстро переросла в недоумение, а затем в отвращение, когда животному вскрыли брюхо. Помимо большого количества недопереваренной рыбы, они нашли старинный металлический знак отличия времён нацистской Германии, а также десятки фрагментов человеческих костей.
Рыбаки сразу же обратились в полицию, сотрудники которой начали расследование, чтобы определить происхождение останков.
Экспертиза позволила властям установить, что кости принадлежат мужчине европеоидной расы в возрасте около 20 лет, который умер много десятилетий назад. В свою очередь, биологи, исследовавшие рыбу, подтвердили, что этому огромному экземпляру, вероятно, было от 90 до 110 лет, что делает его одним из старейших когда-либо найденных сомов.
Дальнейший анализ находок и костей показал, что они действительно были проглочены рыбой в 1940-х годах и что, скорее всего, это останки немецкого офицера СС, убитого во время оккупации Польши. Однако группа судмедэкспертов, проводившая исследование, не смогла определить, правда ли мужчина был убит сомом или он уже был мёртв, когда его съело животное.
”У нас есть только несколько фрагментов костей, а большая часть скелета отсутствует, — сказал доктор Патек Лойко. — У нас недостаточно оснований, чтобы определить причину смерти, но мы почти уверены, что кости принадлежат немецкому офицеру СС. Найдена эсэсовская кокарда в виде орла, а также две пуговицы и запонка от той же формы. К сожалению, видимо, за прошедшие годы многие кости и артефакты рыба исторгла из себя естественным путём, а ДНК в костях была повреждена желудочным соком, поэтому формальная идентификация на данный момент невозможна”.
Однако вся эта история — выдумка. Дело в том, что сайт WNDR специализируется на публикации фейковых новостей. Это указано как в слогане издания: ”Where facts don't matter” (”Здесь факты не имеют значения”), так и в дисклеймере: ”WNDR берёт на себя всю ответственность за сатирический характер своих статей и за вымышленную природу их содержания. Все персонажи, фигурирующие в текстах на этом сайте, полностью выдуманы, даже если основаны на реальных людях, а любое сходство между ними и любыми людьми, живыми, мёртвыми или нежитью, — это обыкновенное чудо”.
Мы не первый раз рассказываем о выдумках этого сатирического портала. Например, к нам уже попадали небылицы о пенсионерке, научившей десятки кошек воровать драгоценности, о старушке, родившей в 101 год, о девушке, арестованной за тысячи звонков своему бывшему, и о супружеской паре, в которой муж долгие годы притворялся глухим.
А все три упомянутые выше фотографии, сопровождающие материал World News Daily Report, настоящие, но они иллюстрируют другие сюжеты. Так, снимок с рыбаком и огромным сомом на самом деле сделан в феврале 2015 года в дельте реки По в Италии. Рыбу поймал Дино Феррари, а помогал ему его брат-близнец Дарио. Согласно Sportex Italia (компании-спонсору Феррари), вес сома составил 280 фунтов (127 кг), а длина — 8 футов и 9 дюймов (2,67 м). Помимо фото, есть и видеозапись с этой рыбой.
Кости с другого фото относятся не ко временам Второй мировой войны, то есть к середине XX века, а к началу XVII столетия. На снимке запечатлены останки девушки примерно 14 лет, найденные в 2012 году на раскопках в форте Джеймс в Джеймстауне, штат Вирджиния. По мнению учёных из Смитсоновского национального музея, на костях черепа и голени есть характерные признаки, подтверждающие практику каннибализма в форте во время голодной зимы 1609-1610 годов — периода, в течение которого погибло около 80% колонистов. Причину смерти девочки не удалось определить, поскольку останки составляют менее 10% от полного скелета.
А фото с нацистской символикой времён Второй мировой войны ходит по Сети как минимум с 2009 года. Тогда было указано, что значок выставлен на аукцион компанией Dotta Auction Co. Inc. в городке Бушкилл.
Таким образом, СМИ и некоторые пользователи соцсетей попались на крючок сатирического издания и вот уже несколько лет распространяют выдуманную историю.
Итог: Сатирические новости.